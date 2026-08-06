El PSG y el Arsenal tropiezan: una noche difícil para los favoritos...

Los partidos de pretemporada de los clubes europeos terminaron con resultados inesperados. El PSG encajó tres goles sin respuesta ante el Mallorca, representante de la segunda división española, mientras que el Arsenal perdió 1-3 contra el Betis en Dublín.

En el tercer partido destacado del día, el Napoli derrotó 2-1 a Osasuna y consiguió otra victoria antes del comienzo de la nueva temporada.

El Mallorca castiga al PSG con tres goles

El conjunto parisino visitó al Mallorca en el marco del 48.º Trofeo Ciutat de Palma. El encuentro terminó con una convincente victoria local por 3-0.

Zito Luvumbo abrió el marcador en la primera parte. Poco después, Jan Virgili amplió la ventaja y, al comienzo del segundo tiempo, Antonio Raíllo sentenció prácticamente el partido con un cabezazo.

El Mallorca se prepara para comenzar la nueva temporada en LaLiga Hypermotion, la segunda división española. Aun así, el equipo mostró una clara superioridad ante uno de los grandes del fútbol europeo gracias a una defensa ordenada y ataques rápidos.

El PSG no llegó a este partido con la plantilla completa. Varios internacionales aún no habían regresado de vacaciones, y solo Matvey Safonov y Khvicha Kvaratskhelia, habituales titulares, salieron de inicio. Kvaratskhelia fue el jugador parisino más activo, pero no pudo superar la defensa local.

El resultado demostró que el Mallorca está actualmente mejor preparado. Para el PSG, la derrota por 0-3 supone una seria advertencia sobre el estado físico y el equilibrio de la plantilla antes del inicio de la temporada oficial.

El Betis rompe al Arsenal en la primera parte

El amistoso entre el Arsenal y el Betis se disputó en el estadio Aviva de Dublín, la capital de Irlanda. El club español comenzó con intensidad y logró una ventaja de dos goles en los primeros 26 minutos.

Rodrigo Riquelme abrió el marcador al aprovechar una jugada posterior a un saque de esquina. Nelson Deossa marcó el segundo del Betis con un potente disparo desde larga distancia.

Piero Hincapié pareció devolver al Arsenal al partido con un cabezazo. Sin embargo, antes del descanso, Pablo Fornals volvió a batir la portería londinense para establecer el 1-3. En la segunda parte hubo numerosos cambios, pero el marcador no volvió a moverse.

Mikel Arteta dio descanso a varios titulares y probó a nuevos jugadores y suplentes. Aun así, el Arsenal pagó caro sus errores defensivos y las pérdidas de balón en zonas peligrosas.

El Betis aprovechó casi al máximo sus ocasiones de la primera parte. El equipo de Manuel Pellegrini se mostró ordenado en defensa y sereno en ataque, logrando una de sus victorias más importantes de la pretemporada.

El Napoli mantiene su ventaja

El partido entre el Napoli y Osasuna, disputado en Castel di Sangro, fue relativamente equilibrado. El equipo español aplicó una presión alta desde los primeros minutos y no permitió que su rival moviera el balón con libertad.

Sin embargo, el Napoli abrió el marcador después de una acción ofensiva de Leonardo Spinazzola por la banda. Matteo Politano culminó el ataque con un disparo preciso.

En la segunda parte, Lorenzo Lucca amplió a dos goles la ventaja del equipo italiano. El delantero de Osasuna Ante Budimir transformó un penalti y redujo la diferencia, pero los españoles no lograron empatar.

A pesar de la derrota, Osasuna ofreció una actuación digna ante un rival de calidad. El Napoli aprovechó con eficacia sus ocasiones y controló el resultado durante la mayor parte del encuentro.

Resultados de los partidos amistosos

Arsenal — Betis — 1-3

Goles: Hincapié — Riquelme, Deossa, Fornals.

Mallorca — PSG — 3-0

Goles: Luvumbo, Virgili, Raíllo.

Napoli — Osasuna — 2-1

Goles: Politano, Lucca — Budimir.

¿Qué significan estos resultados?

En los partidos de pretemporada, la condición física de los jugadores, las nuevas funciones tácticas y la competencia por un puesto son más importantes que el marcador. Por eso, es demasiado pronto para sacar conclusiones sobre toda la temporada a partir de una sola derrota.

Sin embargo, los partidos del PSG y el Arsenal dejaron claro un problema: los grandes cambios en la plantilla y las diferencias en la preparación pueden castigarse con dureza incluso ante equipos de menor nivel.

Para el Mallorca y el Betis, estas victorias suponen un gran impulso anímico antes de la nueva temporada. El PSG y el Arsenal deben reducir sus errores defensivos antes del inicio de los partidos oficiales. El Napoli tiene el resultado, pero aún debe mantener su dominio durante los 90 minutos. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!