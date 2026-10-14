Aston Villa — Fenerbahçe: alineaciones y directo

87 Alejandro Garnacho (Aston Villa) controla el centro dentro del área, pero un defensa se lanza a tiempo para despejar el peligro. De lo contrario, podría haber sido una jugada muy peligrosa.

86 İrfan Kahveci (Fenerbahce) saca el córner en corto.

86 Un pase brillante encontró a Oğuz Aydın (Fenerbahçe) en la frontal del área, y disparó hacia la escuadra. Zion Suzuki estaba prácticamente vencido, pero hizo una parada impresionante en el último segundo. Saque de esquina. Habrá oportunidad para el Fenerbahçe.

84 Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe) dispara con potencia desde lejos, pero un defensa blockea el balón.

83 El árbitro ha detenido el juego ya que debe realizarse un cambio, y Leon Goretzka (Aston Villa) entra al campo porque Ross Barkley no puede continuar debido a una lesión.

83 Se produce un cambio. Ross Barkley abandona el campo y Unai Emery le da las últimas instrucciones tácticas a Leon Goretzka (Aston Villa).

82 Ross Barkley (Aston Villa) está en una situación muy difícil ahora mismo. Pronto sabremos la gravedad de su lesión.

80 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) centra el balón al área desde el saque de esquina.

79 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) no puede continuar debido a una lesión, Alejandro Garnacho entra en su lugar.

79 Unai Emery decide refrescar el equipo, Tammy Abraham (Aston Villa) entra al campo en lugar de Nicolas Jackson.

79 Sustitución. Alejandro Garnacho (Aston Villa) entra al campo, Ibrahim Mbaye se retira.

78 Unai Emery decide refrescar el equipo, Tammy Abraham (Aston Villa) entra al campo en lugar de Nicolas Jackson.

78 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) puso a prueba la paciencia del árbitro Ivan Kružliak y fue amonestado por una dura falta anterior.

78 El árbitro muestra tarjeta amarilla a Oğuz Aydın (Fenerbahçe).

78 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) necesita asistencia médica, por lo que el árbitro ha detenido el juego y ha llamado a los médicos al campo.

77 ¡Imposible pasar! Nicolas Jackson (Aston Villa) dispara desde fuera del área, pero un defensa la bloquea con maestría.

75 Dorgeles Nene (Fenerbahce) cae en fuera de juego.

74 Unai Emery decide hacer un cambio. Joao Gomes entra al campo en lugar de Johan Manzambi (Aston Villa).

74 Sustitución. Alisson (Aston Villa) recibe la seña del árbitro y ya puede entrar al campo, mientras Boubacar Kamara se retira.

73 Unai Emery decide hacer un cambio. Joao Gomes entra al campo en lugar de Johan Manzambi (Aston Villa).

73 Sustitución. Alisson (Aston Villa) recibe la señal del árbitro y ya puede entrar al campo, mientras Boubacar Kamara se retira.

73 ¡Gol! Ibrahim Mbaye asiste a Ross Barkley (Aston Villa), que dispara desde fuera del área, ¡desvío! Ederson no puede hacer nada. 5:0.

73 ¡Gol! Ross Barkley (Aston Villa)!

72 ¡Gol! Ibrahim Mbaye pasa a Ross Barkley (Aston Villa), que dispara desde fuera del área, ¡desviado! Ederson no puede hacer nada. 5:0.

70 Bartuğ Elmaz entra en el campo en lugar de İsmail Yüksek (Fenerbahçe).

70 Sustitución. Dorgeles Nene reemplaza a Mason Greenwood (Fenerbahce).

70 Dorgeles Nene entra en lugar de İsmail Yüksek (Fenerbahçe).

70 Sustitución. Bartuğ Elmaz (Fenerbahçe) entra en lugar de Mason Greenwood.

70 İsmail Kartal decide hacer un cambio. Romelu Lukaku (Fenerbahçe) entra al campo en lugar de Vedat Muriqi.

69 Sustitución. Dorgeles Nene entra en lugar de Mason Greenwood (Fenerbahçe).

69 İsmail Kartal decidió hacer un cambio. Romelu Lukaku (Fenerbahçe) entró al campo en lugar de Vedat Muriqi.

69 Bartuğ Elmaz entra en lugar de İsmail Yüksek (Fenerbahçe).

69 ¡Gol! Ross Barkley (Aston Villa) ejecuta magistralmente el penalti a la esquina inferior izquierda, ¡sin opciones para el portero Ederson!

68 ¡Ross Barkley (Aston Villa) se dispone a lanzar el penalti!

68 Grave error de İsmail Yüksek (Fenerbahçe) y Ivan Kružliak hace sonar su silbato. Es penalti a favor del Aston Villa.

66 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) debe sentirse muy incólogo ahora mismo. Recibió un pase magnífico, pero su remate desde seis metros salió mal. Le pegó mal y le puso las cosas muy fáciles a Ederson para atrapar el balón.

66 Mason Greenwood (Fenerbahçe) ejecuta la falta, pero el golpear el balón se estrella directamente en la barrera.

65 Mason Greenwood (Fenerbahce) lanza una falta desde una posición muy favorable.

65 Ross Barkley (Aston Villa) fue con todo de manera imprudente y puede considerarse afortunado de escapar al castigo. Ivan Kružliak señaló la falta, pero esta vez no mostró tarjeta. El Fenerbahçe tiene un tiro libre. Es una posición muy propicia para un disparo directo a portería.

64 Archie Brown (Fenerbahce) saca de banda directamente al área, casi como un córner.

62 Tras el saque de esquina ejecutado por İrfan Kahveci (Fenerbahçe), el balón es despejado.

62 El balón es despejado tras el saque de esquina ejecutado por İrfan Kahveci (Fenerbahçe). El árbitro señala el banderín de esquina y el Fenerbahçe sacará de nuevo.

62 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) lanza el córner, pero no logra conectar con ningún compañero. El Fenerbahçe sacará otro córner.

62 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) vuelve a filtrar un balón a la espalda de la defensa, pero es despejado. Córner para el Fenerbahçe.

60 El Aston Villa controla ahora el balón mediante pases precisos. La posesión es del 46:54.

58 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) hace gala de su técnica y llega en solitario hasta la frontal del área. Dispara, pero el balón se marcha muy desviado del poste derecho. ¡Gran jugada, pero mal remate! El balón sale fuera y sacará de puerta el Aston Villa.

57 El saque de esquina de John McGinn (Aston Villa) no trae consecuencias.

56 Matty Cash (Aston Villa) remata de primeras desde fuera del área un balón rechazado. Es un gran disparo que complica a Ederson, pero el balón se va rozando el poste derecho.

56 Tras un saque de esquina ejecutado por Ibrahim Mbaye (Aston Villa), uno de los defensores despejó el balón del área.

55 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) ejecuta un gran saque de esquina. Sin embargo, los defensores actúan a la perfección para alejar el peligro. El árbitro señala el banderín de córner. Saque de esquina a favor del Aston Villa.

55 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) se hace con el balón, se deshace hábilmente de los defensas, pero su disparo raso hacia el poste izquierdo es detenido con maestría por Ederson. El Aston Villa lanzará un saque de esquina.

54 Ivan Kružliak vio la falta de Nicolas Jackson (Aston Villa) y no dudó en hacer sonar su silbato.

53 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) caza un balón rechazado fuera del área, pero su disparo es bloqueado por un defensa.

52 John McGinn (Aston Villa) recibió un pase corto y disparó raso desde fuera del área hacia el centro de la portería, pero el guardameta atrapó el balón sin problemas.

51 Milan Skriniar (Fenerbahce) encontró espacios cerca del área y, tras una falta, saltó alto para rematar de cabeza. Intentó colocar el balón a la izquierda, pero Zion Suzuki detuvo el disparo.

50 Boubacar Kamara (Aston Villa) agarró a su rival para evitar que se hiciera con el balón y cometió falta. El Fenerbahçe tendrá un tiro libre.

49 El Aston Villa baja el ritmo del juego con pases a uno o dos toques. Lo están pasando muy mal los rivales, correr sin balón exige un desgaste físico tremendo.

47 ¡Entrada muy dura! İsmail Yüksek (Fenerbahçe) es amonestado por derribar a su rival y Ivan Kružliak hace sonar su silbato. Tiro libre a favor del Aston Villa.

46 Comienza la segunda mitad.

45+2 La primera parte del partido de hoy ha llegado a su fin.

45+1 Boubacar Kamara (Aston Villa) agarra de la camiseta a un rival e Ivan Kružliak pita falta. El Fenerbahçe lanzará la falta, aunque es poco probable que busquen el disparo directo a portería desde ahí.

45+1 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) controla el balón en el vértice del área y dispara a portería, pero su intento es bloqueado por un defensa.

45 1 minuto de tiempo añadido.

45 Saque de esquina en corto por Ibrahim Mbaye (Aston Villa).

45 El centro de Ibrahim Mbaye (Aston Villa) al área fue bloqueado por los defensas. El juez de línea tomó la decisión correcta y el Aston Villa sacará un córner.

44 Uno de los jugadores del Fenerbahçe arrancó demasiado pronto y el árbitro pitó fuera de juego.

43 Matty Cash (Aston Villa) cazó el centro raso y sin pensarlo soltó un potente disparo al centro de la portería. ¡Lamentablemente, Ederson despejó el tiro lejano con una gran parada!

43 Matteo Guendouzi (Fenerbahce) comete falta.

42 Esa tarjeta amarilla fue justa. La entrada de Matteo Guendouzi (Fenerbahçe) fue muy dura y Ivan Kruzliak no dudó en amonestarlo.

42 Tras el libre directo ejecutado por Oğuz Aydın (Fenerbahçe), el balón fue directo a las manos del portero.

41 Aaron Wan-Bissaka (Aston Villa) comete una falta dura al intentar robar el balón. Ivan Cružliak lo vio claro y hace sonar su babi. El Fenerbahçe tendrá un libre directo. A ver qué pueden crear con esto.

39 ¡Gol! Tras una gran combinación entre Nicolas Jackson y Ross Barkley, Jackson tuvo una excelente oportunidad de disparo cerca de la frontal del área. Aprovechó la ocasión para batir al portero con un disparo preciso a la esquina inferior izquierda. 3:0.

39 ¡Gol! ¡Nicolas Jackson (Aston Villa) remata y el balón se cuela junto al portero al fondo de la red!

39 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) ejecuta una falta desde media distancia, pero su disparo sale desviado a la grada. ¡Muy mal remate! El balón se va fuera y el portero del Aston Villa pondrá el balón en juego.

38 Boubacar Kamara (Aston Villa) se lanzó a la disputa del balón e Ivan Kruzliak señaló falta. El Fenerbahçe lanzará una falta desde una distancia propicia.

36 Nicolas Jackson (Aston Villa) regateó a varios rivales y disparó desde fuera del área a la escuadra izquierda, pero Ederson reaccionó con agilidad para detener el balón.

34 ¡Oğuz Aydın (Fenerbahçe) recibió el balón dentro del área y estrelló un disparo en el travesaño!

33 Muchos jugadores esperan el córner en el área, pero Oğuz Aydın (Fenerbahçe) juega en corto.

33 Archie Brown (Fenerbahce) envía un gran centro al área, pero un defensor despeja el balón. El balón se va fuera. Fenerbahce sacará de esquina.

31 ¡Golazo! Nicolas Jackson (Aston Villa) recibe el balón de Boubacar Kamara en la frontal del área y dispara con precisión a la escuadra inferior izquierda. 2-0.

31 ¡Gol! Nicolás Jackson (Aston Villa) define con calma tras una gran jugada colectiva.

30 Nicolas Jackson (Aston Villa) recuperó el balón, condujo hasta la frontal del área y sacó un gran disparo ajustado al poste izquierdo, pero una parada providencial de Ederson evitó el gol.

26 El saque de esquina ejecutado por İrfan Kahveci (Fenerbahçe) no creó ningun peligro. Los defensas se mantuvieron atentos y despejaron el balón.

26 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) recibe el balón en el área y dispara con peligro, pero un defensa bloquea el tiro; aún es pronto para celebrar. Es difícil saber si el portero la habría parado. El balón se va fuera. El Fenerbahçe tendrá una oportunidad de córner.

25 El árbitro Ivan Kružliak vio la falta de Matty Cash (Aston Villa) y pitó sin vacilar.

25 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) intentó avanzar, pero falló en el control y perdió el balón.

23 Victor Lindelöf (Aston Villa) remata de cabeza con peligro desde la frontal, pero el balón se marcha ligeramente por encima del larguero. Este córner no cambia el marcador. El balón sale y el portero del Fenerbahçe pondrá en juego.

22 John McGinn (Aston Villa) intenta poner el balón en la cabeza de un compañero desde el saque de esquina.

21 Matty Cash (Aston Villa) envía un pase al área, pero su intento es bloqueado y el balón es despejado.

21 ¡Nicolas Jackson (Aston Villa) está en fuera de juego!

20 El Fenerbahçe organiza el juego con pases precisos y hermosos para crear nuevas oportunidades de ataque.

19 Mason Greenwood (Fenerbahçe) remata de volea desde fuera del área y obliga al portero a hacer una gran parada.

18 Centro al área y Vedat Muriqi (Fenerbahçe) recibe el balón completamente solo. Dispara directo al centro de la portería, pero Zion Suzuki realiza una atajada providencial en el último momento para evitar el gol.

17 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) sacó el córner en corto en lugar de centrar al área.

16 Matty Cash (Aston Villa) intentó un pase, pero fue bloqueado. Aston Villa gana un córner. Están mandando a muchos jugadores al área.

16 ¡Brillante parada de Zion Suzuki! Vedat Muriqi (Fenerbahce) remató de cabeza un centro desde corta distancia hacia la esquina inferior izquierda, pero el portero realizó una gran parada.

15 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) sacó rápidamente el córner en corto.

15 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) se abrió espacio en el vértice del área y sacó un potente disparo, pero un defensor lo bloqueó. El balón salió del campo y se señaló córner. Fenerbahçe puede continuar con sus ataques.

12 John McGinn (Aston Villa) mete el balón al área, pero los defensas rivales lo despejan rápidamente.

12 ¡Gol! Johan Manzambi (Aston Villa) remata desde dentro del área, el balón desvía en un defensa y despista al portero. 1:0.

12 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) saca el córner en corto.

12 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) saca el córner, pero el balón choca en la cabeza de un rival. El balón sale y se concede otro córner. El Aston Villa tendrá la oportunidad de crear peligro.

12 ¡Golazo del jugador del Aston Villa Johan Manzambi!

12 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) saca el córner hacia el área penalti.

12 Nicolas Jackson recibió un pase corto de Johan Manzambi (Aston Villa), pero la defensa rival desbarató su acción. Habrá saque de esquina para el Aston Villa.

11 Un pase corto casi le da a Vedat Muriqi (Fenerbahce) una buena ocasión de remate, pero perdió el balón ante un defensa.

11 El Fenerbahçe parece estar adaptándose al juego y controla el balón. Esperan el momento oportuno para crear nuevas oportunidades de ataque.

10 John McGinn (Aston Villa) comete mano. El Fenerbahçe consigue un tiro libre.

9 Johan Manzambi (Aston Villa) recibe el balón en el área y dispara, pero un defensa realiza un bloqueo magnífico.

8 ¡Espectacular parada de Ederson! Ibrahim Mbaye se deshace con facilidad de los defensas y dispara desde la media distancia. Su remate raso va directo al centro, ¡pero el portero despeja el balón!

7 Oğuz Aydın (Fenerbahçe) metió el balón al área, no fue una mala decisión, pero ninguno de sus compañeros llegó.

7 Archie Brown (Fenerbahçe) cae tras un choque con un defensa, ¡reclaman penalti! Todos los jugadores corrieron hacia el árbitro, pero este desestimó la pena máxima. El juego continúa.

6 İrfan Kahveci (Fenerbahçe) debería haber sabido que ese comportamiento va contra las reglas. Jugó de manera muy imprudente contra su rival, sin dejarle otra opción a Ivan Kružliak que pitar. Aston Villa tendrá un tiro libre.

6 Ross Barkley (Aston Villa) llegó primero al centro de Victor Lindelöf y conectó un potente cabezazo desde la frontal del área, pero el balón se marchó por encima del larguero. El balón salió fuera y el portero del Fenerbahçe pondrá el balón en juego.

5 Ibrahim Mbaye (Aston Villa) saca el córner en corto.

5 Joan Manzambi (Aston Villa) se marchó hacia la portería, pero el defensa reculó a tiempo para robar el balón. El juez de línea señaló córner, que sacará el Aston Villa.

3 John McGinn (Aston Villa) recoge el rechace y dispara desde lejos, pero el balón se marcha muy desviado del poste izquierdo. El portero no tuvo que preocuparse. Un disparo muy flojo. El balón salió y el Fenerbahçe sacará de puerta.

3 John McGinn (Aston Villa) se esforzó al máximo para llegar al balón largo, pero fue demasiado potente.

2 Nelson Semedo (Fenerbahce) y Vedat Muriqi intentaron romper la defensa rival con una serie de pases cortos, pero un defensa intervino y detuvo el ataque.

1 La primera parte acaba de empezar.

00:01 Los jugadores están en el campo y el Fenerbahçe saca de centro.

00:00 Ivan Kružliak ha sido designado como árbitro principal para este partido.

00:00 En los detalles del partido, puedes consultar las alineaciones de los equipos justo antes del inicio.