Alejandro Garnacho deja el Chelsea y ficha por el Aston Villa

·43·Deportes
Alejandro Garnacho deja el Chelsea y ficha por el Aston Villa

El extremo de la selección de Argentina, Alejandro Garnacho, continuará su carrera en el Aston Villa. Según informa Goal.com, el jugador se ha incorporado al club de Birmingham en calidad de cedido hasta final de temporada y el acuerdo incluye una opción de compra definitiva. Así lo informa Goal.com informa .

Se señala que el montante del traspaso podría rondar los 42,5 millones de libras esterlinas. Este fichaje se considera un paso importante para que el joven jugador relance su reciente y difícil trayectoria y recupere la confianza en sí mismo.

El factor de las competiciones europeas y la Liga de Campeones

Tras unirse al Aston Villa, Garnacho destacó que su deseo de participar en los torneos más prestigiosos del continente jugó un papel decisivo en la elección de su nuevo equipo. Sus palabras fueron interpretadas como un recado hacia su exclub, el Chelsea, ya que el conjunto londinense terminó 10º en la Premier League la temporada pasada y se quedó fuera de Europa.

«Entiendo muy necesitaba un equipo que me diera confianza y me devolviera al nivel que tenía en mis primeros años en el Manchester United. La Liga de Campeones es la mejor competición y esta temporada jugaremos en ella», señaló el futbolista.

Una etapa difícil y conflictos en Manchester

La carrera de Garnacho había mostrado una tendencia a la baja en los últimos tiempos. Su salida del Manchester United también causó mucho revuelo y surgieron discrepancias con el exentrenador Rúben Amorim.

Especialmente, su abierta protesta por no ser incluido en el once inicial en la final de la Liga Europa 2025 agravó aún más la situación. Tras aquello, el jugador que recaló en Stamford Bridge tampoco logró mostrar un juego constante en Londres y perdió su sitio en el once titular.

Ahora, Alejandro Garnacho busca recuperar su mejor forma deportiva en el Aston Villa y rendir a un buen nivel en los partidos de la Liga de Campeones. La directiva del club y el cuerpo técnico también esperan que el talentoso delantero refuerce la línea de ataque del equipo.

Alejandro GarnachoAston VillaChelseaLiga de CampeonesPremier League
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Chelsea quiere fichar al experimentado centrocampista Jordan HendersonEl Chelsea quiere fichar al experimentado centrocampista Jordan HendersonHoy, 02:33Bradley Barcola quiere dejar el PSG para fichar por la Premier LeagueBradley Barcola quiere dejar el PSG para fichar por la Premier LeagueHoy, 02:31John Stones apunta a continuar su carrera en ItaliaJohn Stones apunta a continuar su carrera en ItaliaHoy, 02:10El Inter continúa las negociaciones por el traspaso de Curtis JonesEl Inter continúa las negociaciones por el traspaso de Curtis JonesHoy, 00:36Sismo en el fútbol italiano: Maldini y Leonardo dimitenSismo en el fútbol italiano: Maldini y Leonardo dimitenAyer, 23:31Drama en la Superliga: tres partidos, dos penaltis y un gol en el 90+2'Drama en la Superliga: tres partidos, dos penaltis y un gol en el 90+2'Ayer, 22:46
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Deportes noticias

Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Cristiano Ronaldo descansa en familia tras la derrota en la Copa del Mundo
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Se reveló la razón del matrimonio prematuro de Abdukodir Khusanov
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Un defensa que no jugó ni un minuto en el Mundial se despide de la selección
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
Fabio Cannavaro: "Esta historia no ha terminado, solo tengo un arrepentimiento"
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
El destino trágico de la estrella que eliminó a Uzbekistán del Mundial 2026
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Shakira revela quién la ayudó a contactar a Mbappé
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
Un defensa uzbeko rumbo a la Bundesliga: Se revela el precio del traspaso
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán
El capitán del Congo revela cómo encontró los puntos débiles de Uzbekistán