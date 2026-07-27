Alejandro Garnacho deja el Chelsea y ficha por el Aston Villa

El extremo de la selección de Argentina, Alejandro Garnacho, continuará su carrera en el Aston Villa. Según informa Goal.com, el jugador se ha incorporado al club de Birmingham en calidad de cedido hasta final de temporada y el acuerdo incluye una opción de compra definitiva. Así lo informa Goal.com informa .

Se señala que el montante del traspaso podría rondar los 42,5 millones de libras esterlinas. Este fichaje se considera un paso importante para que el joven jugador relance su reciente y difícil trayectoria y recupere la confianza en sí mismo.

El factor de las competiciones europeas y la Liga de Campeones

Tras unirse al Aston Villa, Garnacho destacó que su deseo de participar en los torneos más prestigiosos del continente jugó un papel decisivo en la elección de su nuevo equipo. Sus palabras fueron interpretadas como un recado hacia su exclub, el Chelsea , ya que el conjunto londinense terminó 10º en la Premier League la temporada pasada y se quedó fuera de Europa.

«Entiendo muy necesitaba un equipo que me diera confianza y me devolviera al nivel que tenía en mis primeros años en el Manchester United. La Liga de Campeones es la mejor competición y esta temporada jugaremos en ella», señaló el futbolista.

Una etapa difícil y conflictos en Manchester

La carrera de Garnacho había mostrado una tendencia a la baja en los últimos tiempos. Su salida del Manchester United también causó mucho revuelo y surgieron discrepancias con el exentrenador Rúben Amorim.

Especialmente, su abierta protesta por no ser incluido en el once inicial en la final de la Liga Europa 2025 agravó aún más la situación. Tras aquello, el jugador que recaló en Stamford Bridge tampoco logró mostrar un juego constante en Londres y perdió su sitio en el once titular.

Ahora, Alejandro Garnacho busca recuperar su mejor forma deportiva en el Aston Villa y rendir a un buen nivel en los partidos de la Liga de Campeones. La directiva del club y el cuerpo técnico también esperan que el talentoso delantero refuerce la línea de ataque del equipo.