En la 4ª jornada de la Liga de Campeones, se vivió un auténtico drama futbolístico y una sorpresa en el estadio Şükrü Saracoğlu de Estambul. El Liverpool, uno de los favoritos de la competición, perdió 3-2 en un intenso encuentro con 5 goles ante el club turco Fenerbahçe.

Los locales demostraron un carácter heroico, remontando dos veces el marcador para sellar una victoria histórica frente a los 'reds'.

Lucha intensa en ambas mitades: Cronología del partido

El partido comenzó con un ritmo alto y un espíritu ofensivo desde los primeros minutos:

El gol rápido de Nyoni y la respuesta de Greenwood: En el minuto 25, el joven talento del Liverpool, Trey Nyoni, abrió el marcador. Sin embargo, 4 minutos después, en el minuto 29, Mason Greenwood restableció el equilibrio — 1-1;

El gol de Isak y la nueva respuesta de Brown: En el minuto 69, Alexander Isak, que entró desde el banquillo, volvió a poner por delante a los ingleses (1-2). Pero en el minuto 73, el defensa del Fenerbahçe, Archie Brown, marcó un gol crucial para empatar de nuevo;

Minuto 79: El gol de la victoria de Vedat Muriqi: El experimentado delantero Vedat Muriqi, que entró como suplente, acertó a portería en el minuto 79, anotando el gol decisivo que hizo vibrar al estadio — 3-2.

Ficha del partido y alineaciones:

Competición: Liga de Campeones de la UEFA, 4ª jornada;

Resultado: Fenerbahçe (Turquía) — Liverpool (Inglaterra) — 3-2;

Goles: Greenwood (29), Brown (73), Muriqi (79) — Nyoni (25), Isak (69);

Fenerbahçe: Ederson, Semedo (Müldür, 75), Škriniar, Pepra, Brown, Guendouzi, Kanté, Yüksek, Greenwood (Aydın, 89), Kahveci, Lukaku (Muriqi, 63);

Liverpool: Alisson, Gomez (Wirtz, 66), Jaké, van Dijk, Tsimikas (Kerkez, 76), Mac Allister, Nyoni, Muñoz (Isak, 66), Szoboszlai, Ngumoa (Gakpo, 66), Barcola.

Cambios importantes en la tabla

Tras esta importante victoria, el Fenerbahçe suma 5 puntos y asciende al puesto 19 de la clasificación general, obteniendo una ventaja clave en la lucha por los puestos de play-off.

El Liverpool, que encaja su primera derrota, se mantiene 5º con 9 puntos, pero aumenta el riesgo de perder puntos antes de las próximas jornadas.