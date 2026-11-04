Los 4 mejores jugadores que aseguraron la gran victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa

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Los 4 mejores jugadores que aseguraron la gran victoria del FC Barcelona ante el Aston Villa

Tras las derrotas consecutivas ante el PSG y el Real Madrid, Aston Villahabía ciertas preocupaciones en torno al FC Barcelona antes del partido de Champions League contra el. Es cierto que los azulgranas goleaban fácilmente a rivales de media tabla como el Alavés en liga, pero sufrían ante los grandes clubes. Sin embargo, esta contundente victoria ante un equipo sólido y físico de la Premier League disipó todas las dudas.

La publicación «Euro-Fútbol» evaluó las actuaciones de los pupilos de Hans-Dieter Flick en este encuentro bajo un sistema de diez puntos y publicó el ranking de los cuatro mejores jugadores que decidieron el destino del partido.

Ranking de los mejores jugadores del partido FC Barcelona — Aston Villa

Jugador

Posición

Puntuación (sobre 10)

Acciones principales e impacto en el campo

Raphinha Dias

Delantero

8,5

2 goles en 2 tiros a puerta (doblete), presión impecable, superioridad total sobre Pau Torres

Fermín López

Centrocampista

8,5

1 asistencia, 3 balones recuperados, 3 intercepciones y un trabajo defensivo colosal en el centro

Lamine Yamal

Delantero (Extremo)

7,5

Gol crucial para abrir el marcador, castigo a un error rival mediante presión y regates incisivos

João Cancelo

Defensa

7,5

Control total de la banda izquierda, 4 regates exitosos, magnífica asistencia «de tres dedos» para el tercer gol

Análisis de las acciones útiles de los protagonistas en el campo

  • Raphinha (8,5) — Eficacia al 100%: El brasileño firmó un doblete gracias a su maestría. No dejó ninguna oportunidad al central rival Pau Torres: primero lo superó con un regate para marcar y luego escapó de su marca para convertir el centro de Cancelo.

  • Fermín López (8,5) — El motor oculto: No se limitó solo a su asistencia para Raphinha. Fue la figura clave en la presión: con 3 balones recuperados y 3 intercepciones, inició todos los contraataques peligrosos del Barça.

  • Lamine Yamal (7,5) — El factor de superioridad mental: Muy activo desde el inicio, abrió el marcador tras aprovechar un pase de Gómez. Sus regates fueron fundamentales para trasladar el juego al área rival.

  • João Cancelo (7,5) — El líder en la banda: El lateral portugués brilló especialmente en la segunda parte. Superó a sus rivales 4 veces y fue aclamado por su asistencia única «de tres dedos» en el tercer gol.

¿Quién crees que fue el jugador más destacado del FC Barcelona en este partido: el autor del doblete Raphinha o el maestro de la presión Fermín López?

¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte esta reseña detallada con los aficionados del FC Barcelona!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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