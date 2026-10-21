Aston Villa — Viking: alineaciones y directo
El encuentro de la Liga de Campeones entre Aston Villa y Viking comenzará el 22 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Aston Villa: 1. Suzuki Z., 19. Mbaye I., 3. Lindelöf V., 14. Torres P., 5. Mings T., 7. McGinn J. (capitán), 6. Barkley R., 35. João Gomes, 10. Buendía E., 47. Alisson, 11. Jackson N.
Suplentes del Aston Villa: 18. Abraham T., 40. Bizot M., 26. Bogarde L., 2. Cash M., 17. Garnacho A., 27. Goretzka L., 4. Harwood-Bellis T., 53. Hemmings G., 8. Kamara B., 22. Maatsen I., 42. Wright J.
Entrenador del Aston Villa: Emery U.
Alineación inicial del Viking: 1. Østbø A., 2. Haugen S. J., 27. Daland J., 6. Stensness G., 5. Heggheim H., 7. Askildsen K., 8. Bell J., 29. Moi T., 20. Christiansen P., 22. Botheim E., 10. Tripic Z. (capitán).
Suplentes del Viking: 24. Auklend V., 17. Bassi E., 30. Belko L., 16. Bordal H., 19. Cosic A., 25. Falkener H., 23. Fuglestad N., 33. Hansen J., 28. Haugen K., 26. Kvia-Egeskog S., 11. Postema R., 3. Vevatne V.
Entrenador del Viking: Arskeym B.
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