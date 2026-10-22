Ajax - Atalanta: alineaciones y directo

20 Julian Brandt (Ajax) ejecuta un peligroso centro desde el córner, pero ninguno de sus compañeros logra superar a los defensas por alto.

20 Julian Brandt (Ajax) intenta avanzar, pero el defensa despeja el balón. El Ajax gana un córner. Están mandando a muchos jugadores al área.

17 Nicola Zalewski (Atalanta) recibió el pase, pero su remate desde fuera del área fue bloqueado.

16 ¡Gol! No, esperen, el gol es anulado por fuera de juego. Jorthy Mokio (Ajax) no está de acuerdo, pero el juez de línea se mantiene firme.

14 Elif Elmas (Atalanta) ejecuta un saque de esquina impreciso hacia el área.

14 Gianluca Scamacca (Atalanta) llega primero al rechace, pero su disparo es bloqueado. ¡Vaya salvada para el rival! El balón se va fuera. Atalanta tendrá la oportunidad de marcar de córner.

14 Nicola Zalewski (Atalanta) se prepara para sacar de esquina.

13 Charles De Ketelaere (Atalanta) intentó un centro al área, pero la defensa rival despejó el peligro. El juez de línea señaló el banderín de esquina, el Atalanta sacará de esquina.

13 Muchos jugadores esperan el saque de esquina en el área, pero Julian Brandt (Ajax) juega en corto.

12 Oscar Gloukh (Ajax) envió un pase largo, pero le faltó fuerza para llegar a sus compañeros y fue bloqueado por un defensa. El balón salió del campo y el juez de línea señaló el banderín de esquina. Saque de esquina a favor del Ajax.

12 Oscar Gloukh (Ajax) envió un centro peligroso al área para crear una ocasión a un compañero, pero un defensa bloqueó el balón.

11 Davy Klaassen (Ajax) remató de cabeza un centro desde la banda desde el centro del área. El balón iba a puerta, pero fue bloqueado por un defensa.

10 Un gran centro raso desde la banda fue recibido por Ederson (Atalanta), que esperaba su oportunidad. Sin embargo, la defensa estuvo atenta y despejó el balón.

9 Nicola Zalewski (Atalanta) saca el córner, pero la defensa rival está atenta y despeja el balón.

9 Nicola Zalewski (Atalanta) intentó encontrar a un compañero en el área con un pase vaselina, pero un defensa reaccionó brillantemente para bloquear el balón. El Atalanta gana un córner. Los rivales se enfrentan a otro peligro.

8 Gianluca Scamacca (Atalanta) remató de manera excelente un saque de esquina, pero su disparo desde dentro del área se marchó muy desviado junto al poste derecho. El balón salió del campo y el Ajax sacará de puerta.

8 Atalanta gana un saque de esquina.

8 Nicola Zalewski (Atalanta) envía el balón al área, pero los defensas rivales despejan para alejar el peligro. El balón sale fuera del terreno de juego. El Atalanta sacará de esquina.

6 ¡Lucas Rosa (Ajax) dispara desde fuera del área, el balón rebota en un defensa y se estrella en el poste derecho!

2 Atalanta parece estar encontrando su juego y tiene el control del balón. Están esperando el momento oportuno para crear nuevas oportunidades de ataque.

1 El partido acaba de empezar.

00:00 ¡Por fin los jugadores han saltado al campo! Sacará de centro el Atalanta.

00:00 Antonio Nobre ha sido designado árbitro principal para este partido.

00:00 Las alineaciones iniciales ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.