Ajax - Atalanta: alineaciones y directo
El encuentro Ajax - Atalanta de la Conference League comienza el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Ajax: 1. ter Stegen M., 2. Roza L., 30. Bouman A., 15. Baas Y., 5. Wijndal O., 4. Amrabat S., 18. Klaassen D. (capitán), 24. Mokio J., 8. Brandt J., 38. Marcos Leonardo, 10. Gloukh O.
Suplentes del Ajax: 67. Abdalla M., 99. Arokodare T., 43. Bunida R., 22. Heyerkens J., 36. Janse D., 6. Kehrer T., 68. Ouazan A., 26. Paes M., 49. Puno D., 21. Torrents J., 11. Tsygankov V.
Entrenador del Ajax: Michel.
Alineación titular del Atalanta: 29. Carnesecchi M., 16. Bellanova R., 31. Christensen T., 40. Hien I., 77. Zappacosta D., 70. Gaetano G., 13. Ederson (capitán), 99. Elmas E., 17. De Ketelaere C., 59. Zalewski N., 9. Scamacca G.
Suplentes del Atalanta: 47. Bernasconi L., 48. Bonanomi A., 41. Idele G., 55. Isoa I., 90. Krstovic N., 46. Levak S., 8. Pasalic M., 11. Lookman A., 10. Samardzic L., 51. Sonzoni M., 57. Sportiello M.
Entrenador del Atalanta: Sarri M.
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