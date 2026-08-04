Mark-Andre ter Stegen habla de su salida del Barcelona y de su nueva etapa en Ámsterdam

El experimentado guardameta Mark-Andre ter Stegen concedió su primera entrevista a los medios tras esta decisión inesperada y confirmó que dejar el Barcelona para fichar por el Ajax fue el paso correcto en su carrera. Según Goal.com, el portero alemán jugará cedido en el club neerlandés hasta junio de 2027, con el objetivo de recuperar su forma durante este periodo después de varias lesiones y de una participación irregular en las últimas temporadas. Sobre este asunto, Goal.com informa de que.

Tras una década en el club catalán, despedirse del Camp Nou fue emocionalmente difícil para el guardameta. Aunque las negociaciones se prolongaron algo más de lo esperado, no ocultó su satisfacción con el resultado final. Según Ter Stegen, las primeras conversaciones con la directiva del Ajax desempeñaron un papel decisivo en su decisión.

Un nuevo equipo y un proyecto ambicioso

«Las cosas buenas requieren tiempo. Al final, todo terminó como quería y estoy feliz de estar aquí», declaró el futbolista de 34 años. Según explicó, su conversación con Jordi Cruyff, así como los diálogos mantenidos con el entrenador Michel y el defensa Daley Blind, demostraron la seriedad del proyecto del club.

La temporada pasada, su cesión al Girona, marcada por una sucesión de lesiones, y las dudas sobre su capacidad para mantener la resistencia al más alto nivel preocuparon a muchos. Sin embargo, el experimentado portero rechazó esas preocupaciones y aseguró que se ha recuperado por completo físicamente y está preparado para las exigencias del campeonato neerlandés.

La ayuda de Frenkie de Jong

Tras anunciarse el traspaso, su excompañero en el Barcelona, Frenkie de Jong, envió al guardameta un mensaje especial de felicitación. Ter Stegen reconoció que este gesto facilitó considerablemente su adaptación a Ámsterdam.

«¡Es mi agente! Frenkie conoce muy bien Ámsterdam. Siempre es sincero y sus palabras me transmitieron mucha tranquilidad. Es agradable saber que estoy en buenas manos», añadió el guardameta alemán.