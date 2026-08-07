Marc-André ter Stegen deja el Barcelona y ficha por el Ajax

El experimentado guardameta de la selección alemana, Marc-André ter Stegen, se ha incorporado al Ajax neerlandés procedente del FC Barcelona, cedido hasta el final de la temporada. Tras perder su puesto de titular en los últimos años debido a graves lesiones, el portero de 34 años pretende relanzar su carrera en Ámsterdam y recuperar su mejor estado de forma. Goal.com informa .

Según la información publicada por Voetbal International, el futbolista solo disputó 12 partidos con el FC Barcelona y el Girona durante las dos últimas temporadas. Las lesiones crónicas en la espalda, la rodilla y la cadera le perjudicaron seriamente. Sin embargo, el talentoso guardameta ha seguido un intenso programa de rehabilitación desde principios de julio y asegura estar completamente recuperado y preparado para luchar por la titularidad en su nuevo equipo.

Un nuevo capítulo en Ámsterdam

Al responder a las dudas sobre su estado físico, Marc-André ter Stegen no ocultó su felicidad por volver a los terrenos de juego. Señaló que había comenzado su recuperación en el FC Barcelona a principios de julio y que ya se había incorporado a los entrenamientos con el grupo principal.

Según sus palabras, cada partido será un paso más adelante para él. El guardameta, que ha disputado 44 encuentros con la selección alemana, recordó que ya había regresado con éxito a la Liga de Naciones después de una grave lesión de rodilla y había despejado las dudas sobre su rendimiento.

Experiencia y confianza

Jordi Cruyff, representante del Ajax, elogió la amplia experiencia y la gran calidad del portero alemán al hablar sobre este fichaje. Afirmó que el club llevaba mucho tiempo trabajando en el acuerdo y que el experimentado guardameta podía aportar beneficios inmediatos al equipo.

Por su parte, ter Stegen no ocultó sus ganas de jugar en el Johan Cruyff Arena. Añadió que disputar partidos en un estadio con un ambiente tan extraordinario era muy importante para él y que volvía a sentirse tan fuerte como antes.