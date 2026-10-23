Conference League: El Ajax vence al Atalanta, el Mónaco sube al 3er puesto

Los encuentros de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Conference League concluyeron con intensas disputas, goles decisivos en los últimos minutos y resultados inesperados.

En los Países Bajos, se vivió un duelo estelar entre clubes europeos de renombre: el Ajax de Ámsterdam recibió al potente Atalanta italiano y se llevó la victoria por 2-0 gracias a goles rápidos al final del encuentro. En Francia, el Mónaco marcó tres goles sin respuesta ante el Friburgo alemán, situándose en la parte alta de la tabla. Ajax recibió al Atalanta italiano y logró una victoria por 2-0 con goles en los minutos finales. Mónaco el club alemán de Friburgo, ganando 3-0 y escalando posiciones en la tabla.

El Ajax derrotó al Atalanta en 3 minutos

El partido en el Johan Cruyff Arena fue muy igualado hasta los últimos minutos del tiempo reglamentario:

El arreón final: Con ambas defensas impecables, el suplente Tolu Arokodare abrió el marcador en el minuto 87 para los locales.

El golpe definitivo: Solo 3 minutos después, en el 90', otro suplente, Ouazan, anotó el segundo tanto, asegurando el 2-0 para el equipo de Ámsterdam.

Situación en la tabla: Ambos equipos suman 3 puntos tras dos partidos, ocupando los puestos 14 y 15.

Mónaco Friburgo venció con contundencia y subió al 3er lugar

El equipo francés mostró una superioridad absoluta ante el representante de la Bundesliga en su estadio:

Gol al final de la primera parte: En el minuto 45, Brunner adelantó al Mónaco con un disparo preciso.

Final en la segunda parte: Aumentando la presión al final, los locales sellaron el 3-0 con goles de Camara en el 83' y Ansu Fati, quien entró desde el banquillo, en el 90'.

Líder del torneo: Con 6 puntos en dos jornadas, el Mónaco se asienta en la 3ª posición (el Friburgo es 18º con 3 puntos).

Otros resultados de la 2ª jornada: