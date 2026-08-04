Mark ter Stegen continuará su carrera en el Ajax

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Mark ter Stegen continuará su carrera en el Ajax

El Ajax neerlandés anunció oficialmente el fichaje del guardameta del FC Barcelona, Mark ter Stegen. Según Goal.com, el experimentado futbolista alemán de 34 años se ha incorporado al equipo de Ámsterdam en calidad de cedido hasta el final de la presente temporada. Este fichaje se considera un paso importante para reforzar considerablemente la plantilla del gigante de la Eredivisie. Sobre ello, Goal.com informa que.

Mark ter Stegen, internacional con Alemania, también había jugado recientemente cedido en el Girona. Se espera que su llegada al club de Ámsterdam impulse aún más las ambiciones del equipo de cara a la nueva temporada. La enorme experiencia del guardameta en el fútbol internacional supone una importante ventaja para el Ajax.

La brillante etapa del talentoso guardameta en Cataluña

Mark ter Stegen nació el 30 de abril de 1992 en Mönchengladbach, Alemania. El guardameta comenzó su carrera profesional en el Borussia Mönchengladbach, el club de su ciudad natal, donde disputó 127 partidos durante tres temporadas y media y mostró su talento.

Sus destacadas actuaciones le permitieron fichar por el FC Barcelona en el verano de 2014. Durante sus diez años en el conjunto azulgrana, el guardameta alemán disputó 423 partidos en todas las competiciones y dejó su huella en el fútbol español.

Un nuevo reto en un entorno conocido

Durante sus años en el FC Barcelona, Mark ter Stegen conquistó con el club el gran trofeo de la UEFA Champions League y también celebró siete títulos de LaLiga. Sus servicios con el conjunto catalán desempeñaron un papel decisivo en los numerosos éxitos del equipo.

La dirección deportiva del Ajax, especialmente Jordi Cruyff, destacó que había trabajado durante mucho tiempo para cerrar este fichaje. Se espera que el reencuentro en Ámsterdam entre el especialista y el futbolista, que ya se conocen bien, fortalezca aún más el ambiente dentro del equipo.

Según Jordi Cruyff, la gran calidad y la amplia experiencia de Mark ter Stegen ayudarán de inmediato al equipo. La dirección del Ajax expresó su satisfacción por haber culminado con éxito este complejo acuerdo y deseó buena suerte al guardameta en sus próximos partidos.

Mark ter StegenAjaxFC BarcelonaEredivisieFichaje
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