Un talentoso defensa neerlandés sueña con jugar junto a Pau Cubarsí

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Un talentoso defensa neerlandés sueña con jugar junto a Pau Cubarsí

La joven estrella del club neerlandés Twente, Ruud Nijstad, admitió abiertamente que sueña con formar en el futuro una pareja de centrales junto a Pau Cubarsí en el FC Barcelona. El defensa de 18 años no ocultó su admiración por el estilo de juego y la seguridad en el campo de Cubarsí, quien ya se ha consolidado en las filas azulgranas. Así lo informa Goal.com reporta .

Según Goal.com, la firme determinación de Nijstad se vio impulsada por la actuación de Pau Cubarsí en el partido de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre España y Portugal (1-0). En aquel encuentro, el joven defensa demostró una gran maestría para frenar a un delantero de la talla de Cristiano Ronaldo.

«Vi cómo luchó contra Cristiano Ronaldo y disfruté de ese partido. Por supuesto, no espero que las cosas se aceleren tan rápido para mí por ahora, pero formar el muro defensivo del FC Barcelona junto a Cubarsí es mi mayor objetivo», destacó el futbolista neerlandés en una entrevista con Sportnieuws.

Objetivos futuros y el proyecto del Twente

Al hablar de sus planes a largo plazo, Nijstad añadió que actualmente está centrado en su desarrollo en el club Twente. Según sus palabras, ganar experiencia en la Eredivisie y perfeccionar su juego son sus tareas prioritarias en este momento.

La temporada pasada, Nijstad disputó 24 partidos con el Twente, convirtiéndose en un jugador clave del equipo. Al ser un central zurdo, ha llamado la atención de muchos grandes clubes, incluidos los ojeadores del FC Barcelona. Los catalanes suelen prestar especial atención a la incorporación de jóvenes defensas zurdos con buena técnica.

El FC Barcelona lleva años buscando jóvenes talentos prometedores para estructurar su línea defensiva. Mientras que Pau Cubarsí ya es una pieza fundamental del equipo, la prensa señala a menudo que talentos como Nijstad podrían convertirse en sus futuros socios.

Por ahora, Nijstad seguirá mejorando sus habilidades en la liga neerlandesa. Si mantiene su regularidad, es muy probable que el interés mostrado por el FC Barcelona se convierta en una oferta oficial en los próximos mercados de fichajes. Esto abriría el camino para que el sueño del joven futbolista se haga realidad.

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