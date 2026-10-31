Sensación en el Etihad: el Brighton derrota al Manchester City

·4·Deportes
Sensación en el Etihad: el Brighton derrota al Manchester City

En uno de los partidos centrales de la 9.ª jornada de la Premier League se registró un resultado inesperado: con la intención de consolidar su liderato en casa, Manchester City perdió por la mínima de 0-1 ante el Brighton en el Etihad Stadium.

Para los aficionados uzbekos, un detalle de especial atención es que el defensa de nuestra selección nacional, Abduqodir Husanov , fue titular con los «Citizens» y disputó los 90 minutos completos hasta el pitido final.

Crónica del partido: el golpe decisivo en el minuto 11

El destino del encuentro se decidió en una sola acción durante los primeros minutos:

  • Gol tempranero (minuto 11): Los jugadores del Brighton ejercieron una presión agresiva desde el inicio y lanzaron un ataque rápido — Yasin Ayari anotó con un disparo preciso ante la portería defendida por Gianluigi Donnarumma (0-1);

  • La presión sin respuesta del City: Tras el gol encajado, los pupilos de Enzo Maresca se volcaron al ataque, pero la sólida defensa del Brighton y el portero Bart Verbruggen impidieron que el rival igualara el marcador;

  • Segunda derrota consecutiva del equipo de Maresca: Manchester Citysufrió el sabor de la derrota por segundo partido consecutivo en el campeonato nacional.

Situación en la tabla

Esta victoria sensacional intensificó la competencia en los tres primeros puestos:

  • Manchester Cityse mantiene en la cima por ahora: A pesar de la derrota, los «Citizens» conservan el 1.er lugar con 21 puntos, pero la diferencia con sus perseguidores se ha reducido al mínimo;

  • El Brighton entra en el top 3: Los visitantes, que regresan con 3 puntos valiosos, alcanzaron los 19 puntos y ascendieron al 3.er puesto de la Premier League.

Protocolo y alineaciones

  • Premier League. 9.ª jornada

  • Manchester City — Brighton 0:1

  • Gol: Yasin Ayari (11').

Alineaciones:

  • Manchester City: Donnarumma, Nunes, Rúben Dias, Gvardiol (Foden, 79'), Abduqodir Husanov, Anderson, Buaddi (Cherki, 55'), Ndiaye (Elias, 79'), Enzo Fernández, Doku, Haaland.

  • Brighton: Verbruggen, Vušković, Dunk, Boskali, Costinha, Pascal Groß, Andrés (Wieffer, 64'), Gomes (Rutter, 84'), Yasin Ayari, de Cuyper, Kostulas (Hinshelwood, 72').

Premier LeagueManchester CityAbduqodir HusanovBrightonFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Abduqodir Husanov titular: Manchester City se mide ante BrightonAbduqodir Husanov titular: Manchester City se mide ante BrightonHoy 19:50Cómo se evaluó el juego de Khusanov: ¿Cómo superó el Manchester City el obstáculo del Brighton?Cómo se evaluó el juego de Khusanov: ¿Cómo superó el Manchester City el obstáculo del Brighton?29 octubre 08:394 goles en el Etihad y una serie tensa: Manchester City supera por poco a Brighton4 goles en el Etihad y una serie tensa: Manchester City supera por poco a Brighton29 octubre 07:51¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov? Análisis del Manchester City — Brighton¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov? Análisis del Manchester City — Brighton29 octubre 08:25Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de HusanovRebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov28 octubre 13:08Decisión sorpresa de Maresca: ¿En qué posición jugará Khusanov contra el Brighton?Decisión sorpresa de Maresca: ¿En qué posición jugará Khusanov contra el Brighton?27 octubre 19:29
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
La madre de Cristiano Ronaldo reacciona por primera vez a la salida de su hijo de la selección nacional
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis