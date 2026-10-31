En uno de los partidos centrales de la 9.ª jornada de la Premier League se registró un resultado inesperado: con la intención de consolidar su liderato en casa, Manchester City perdió por la mínima de 0-1 ante el Brighton en el Etihad Stadium.

Para los aficionados uzbekos, un detalle de especial atención es que el defensa de nuestra selección nacional, Abduqodir Husanov , fue titular con los «Citizens» y disputó los 90 minutos completos hasta el pitido final.

Crónica del partido: el golpe decisivo en el minuto 11

El destino del encuentro se decidió en una sola acción durante los primeros minutos:

Gol tempranero (minuto 11): Los jugadores del Brighton ejercieron una presión agresiva desde el inicio y lanzaron un ataque rápido — Yasin Ayari anotó con un disparo preciso ante la portería defendida por Gianluigi Donnarumma (0-1);

La presión sin respuesta del City: Tras el gol encajado, los pupilos de Enzo Maresca se volcaron al ataque, pero la sólida defensa del Brighton y el portero Bart Verbruggen impidieron que el rival igualara el marcador;

Segunda derrota consecutiva del equipo de Maresca: Manchester Citysufrió el sabor de la derrota por segundo partido consecutivo en el campeonato nacional.

Situación en la tabla

Esta victoria sensacional intensificó la competencia en los tres primeros puestos:

Manchester Cityse mantiene en la cima por ahora: A pesar de la derrota, los «Citizens» conservan el 1.er lugar con 21 puntos, pero la diferencia con sus perseguidores se ha reducido al mínimo;

El Brighton entra en el top 3: Los visitantes, que regresan con 3 puntos valiosos, alcanzaron los 19 puntos y ascendieron al 3.er puesto de la Premier League.

Protocolo y alineaciones

Premier League. 9.ª jornada

Manchester City — Brighton 0:1

Gol: Yasin Ayari (11').

Alineaciones: