Frosinone - Sassuolo: alineaciones y directo

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Frosinone - Sassuolo: alineaciones y directo

El partido Frosinone - Sassuolo, correspondiente a la Serie A italiana, comienza el 16 de octubre a las 23:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Frosinone: 22. Palmisani L., 79. Bracaglia G., 14. Calò G., 2. Cittadini G., 7. Ghedjemis F., 17. Kvernadze G., 73. Mazzini P., 30. Monterisi I., 20. Oyono A., 9. Raimondo A., 10. Schmid R.

Suplentes del Frosinone: 25. Akpoguma K., 5. Amey U., 11. Birlidgea D., 89. Bobchek T., 3. Kalvani G., 16. Cichella M., 91. Desplanches S., 34. El-Azzouzi A., 74. Fayed O., 40. Fini S., 70. Hasa L., 12. Pisseri M., 90. Tchato E., 71. Terzic A., 24. Zerbin A.

Entrenador del Frosinone: Alvini M.

Alineación inicial del Sassuolo: 49. Muric A., 50. Bacola D., 10. Berardi D., 15. Caleta-Car D., 3. Doig J., 94. Esposito Se., 45. Laurienté A., 18. Matic N., 26. Odenthal K., 42. Thorstvedt K., 20. Van der Brempt I.

Entrenador del Sassuolo: Aquilani A.

FrosinoneSassuoloSerie AFútbolItalia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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