¡Cambio de líder en Italia! La Lazio sube al 1er puesto con 28 puntos

En el marco de la 10ª jornada de la Serie A, se vivió un duelo intenso y lleno de carácter en el Stadio Olimpico de Roma. El club anfitrión, la Lazio, venció al Cagliari por 2-1 tras una fuerte resistencia, logrando su sexta victoria consecutiva.

Este éxito permite a los pupilos de Gennaro Gattuso sumar 28 puntos, superando al Inter (25 puntos) y colocándose como líderes en solitario de la tabla de posiciones del campeonato italiano.

Choque en Roma: Un gol rápido en contra y un penalti decisivo en el minuto 83

El encuentro comenzó con un guion inesperado para los locales:

Ataque rápido del Cagliari (minuto 20): El delantero visitante Mbala Nzola abrió el marcador apenas al minuto 20, poniendo a la Lazio en una situación difícil — 0:1;

La respuesta de Isaksen (minuto 36): Más activos en su estadio, los romanos restablecieron el equilibrio en el marcador al minuto 36 gracias a un disparo preciso de Gustav Isaksen — 1:1;

El cambio de Gattuso y el golpe final de Pinamonti (minuto 83): Andrea Pinamonti, quien entró al campo en el minuto 55, se convirtió en el héroe del partido. Transformó con sangre fría el penalti señalado en el minuto 83, otorgando una victoria de oro a la Lazio — 2:1.

El Frosinone derrotó al Torino en casa

En otro duelo destacado de la 10ª jornada, el Frosinone, que busca entrar en el top 6, superó al Torino ante su afición (2:0):

Ghedjemis abrió el marcador en el minuto 48, mientras que Kalo sentenció el encuentro en el tiempo añadido, al minuto 90+3;

Gracias a esta victoria, el Frosinone consolida su 6ª posición con 20 puntos, mientras que el Torino se mantiene en el 10º lugar con 13 puntos.

Actas oficiales de los partidos: