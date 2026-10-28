La Lazio golea a domicilio al Sassuolo y se coloca líder de la clasificación

La novena jornada de la Serie A italiana comenzó con un auténtico festival de goles. En su visita al campo del Sassuolo, el club romano de la Lazio anotó seis tantos para lograr una victoria contundente por 6-2.

El doblete de Tijjani Noslin y el juego ofensivo de los romanos les dieron tres puntos vitales. Con este éxito, el club capitalino suma 25 puntos y se convierte en líder solitario de la tabla de posiciones.

La presión ofensiva de los romanos: detalles del festival goleador

El encuentro en el estadio Mapei fue abierto e intenso desde los primeros minutos:

Una primera parte explosiva: Taylor abrió el marcador en el minuto 2, pero Kristian Thorstvedt igualó cinco minutos después (1-1);

La respuesta rápida de la Lazio: Gustav Isaksen en el minuto 13 y Floriani en el 16 marcaron consecutivamente para asegurar la ventaja romana;

Intercambio al final del periodo: Francesco Esposito recortó distancias para los locales en el minuto 43, pero Mattia Zaccagni respondió en el 45, enviando a los equipos al descanso con un 2-4;

El recital de Noslin: En la segunda mitad, Tijjani Noslin tomó el protagonismo, marcando en los minutos 55 y 65 para sellar su doblete y establecer el marcador final de 2-6.

Situación en la tabla y resumen del partido

Sassuolo — Lazio 2-6

Goles: Thorstvedt (7'), Esposito (43') — Taylor (2'), Isaksen (13'), Floriani (16'), Zaccagni (45'), Noslin (55', 65');

Alineación del Sassuolo: Turati, Odenthal, Caleta, Cinquegrano, Doig, Thorstvedt, Bacolla (Sulemana, 46'), Berardi (Kande, 63'), Llorente, Lipani, Esposito (Bowi, 63');

Alineación de la Lazio: Mandas, Floriani, Tavares (Pedraza, 63'), Leite, Sutalo, Taylor (Bashiru, 46'), Belahyane, Frattesi, Isaksen (Cancellieri, 63'), Noslin (Pinamonti, 71'), Zaccagni;

Cambio en la clasificación: Gracias a esta gran victoria, la Lazio se coloca líder con 25 puntos. El Sassuolo, tras esta dura derrota, se mantiene en la 14ª posición con 8 puntos.

La regularidad y el juego ofensivo del club romano demuestran que la carrera por el título de la Serie A será esta temporada más intensa que nunca.