La Roma arrolla al Sassuolo y se mete de lleno en la pelea por el título

En el marco de la 11ª jornada de la Serie A italiana, el club romano de la Roma recibió al Sassuolo en el Stadio Olimpiko. El encuentro se disputó bajo el dominio absoluto de los locales y terminó con una contundente y sólida victoria por 3-0.

Los pupilos de Gian Piero Gasperini no dieron casi ninguna opción al rival, aseguraron 3 puntos vitales y afianzaron su posición en la parte alta de la tabla.

Dos goles tempraneros y la sentencia de Mora: La crónica del partido

Los romanos sentenciaron prácticamente el destino del encuentro ya mediada la primera mitad:

Hermoso abre el marcador: En el minuto 27 de juego, la presión ofensiva dio sus frutos y Mario Ermoso batió la portería con un disparo preciso — 1-0;

Grave error del rival: Apenas 3 minutos después, en el minuto 30, el defensa del Sassuolo Sebastian Walukiewicz anotó en su propia portería (autogol) y amplió la ventaja a dos tantos — 2-0;

El golpe final de Mora: Sin bajar la intensidad ofensiva en la segunda mitad, los locales establecieron el resultado definitivo en el minuto 58 gracias a un tanto de Mora — 3-0.

Clasificación: La Roma asciende al 2º puesto

Esta rotunda victoria demostró claramente las altas ambiciones de los romanos en el campeonato: