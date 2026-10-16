Dep. A Coruña — Levante: alineaciones y directo
El encuentro Dep. A Coruña — Levante, correspondiente a La Liga española, comenzará el 17 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Dep. A Coruña: 13. Román L., 23. Navarro X., 20. Jiménez X., 22. Ede B., 12. Quagliata G., 19. Cruz Luismi, 14. Rodríguez R., 8. Villares Yáñez D. (capitán), 21. Soriano M., 10. Hernández Y., 32. Nsongo B.
Suplentes del Dep. A Coruña: 2. Altimira A., 17. Angeliño, 18. Asp X., 37. Carrillo N., 25. Fernández A., 36. González Y., 15. Loureiro M., 11. Mella D., 4. Nubi L., 31. Ochoa M., 33. Sánchez K., 24. Traoré A.
Entrenador del Dep. A Coruña: Hidalgo A.
Alineación titular del Levante: 13. Ryan M., 29. Pérez N., 4. Dela, 3. Ndukwe I., 23. Sánchez M., 20. Rey O., 6. Requena D., 18. Bardeli E., 7. Brugué R. (capitán), 9. Romero I., 24. Fernández T.
Suplentes del Levante: 14. Cabello X., 27. Cortés P., 1. Cunat P., 36. Galdin I., 17. García V., 2. Mandi A., 11. Musuayi Y., 8. Olasagasti J. A., 10. Ratkov P., 16. Tapé A., 22. Toljan J.
Entrenador del Levante: Castro L.
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