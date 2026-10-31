El Atlético logra una victoria sólida a domicilio y se coloca líder de La Liga

En el marco de la 10ª jornada de La Liga española, el Atlético de Madrid visitó al Levante y consiguió una victoria importante y convincente. En el encuentro disputado en Valencia, los madrileños demostraron su clase y experiencia, anotando dos goles sin respuesta: 2-0.

Gracias a este triunfo, los pupilos de Diego Simeone alcanzan los 28 puntos y se sitúan en la primera posición de la tabla, liderando el campeonato.

Crónica del partido: El inicio de Grimaldo y el punto final de Simeone

Los momentos clave que decidieron el destino del encuentro fueron los siguientes:

Apertura del marcador (minuto 36): Tras aumentar la presión en la primera mitad, los visitantes lograron su objetivo en el minuto 36: Alejandro Grimaldo definió con precisión para adelantar al Atlético;

Punto final (minuto 62): En la segunda parte, mientras el Levante intentaba igualar el marcador, los madrileños ejecutaron un rápido contraataque y Giuliano Simeone aumentó la diferencia en el minuto 62, sentenciando el partido con el 0-2;

Defensa sólida: Hasta el final del partido, la línea defensiva liderada por el portero Jan Oblak no concedió ninguna oportunidad clara al rival.

Situación en la tabla

Los 3 puntos obtenidos han tenido un gran impacto en la clasificación:

Atlético, líder en solitario: Con 28 puntos tras 10 jornadas, los madrileños se colocan como líderes únicos, consolidando su posición en la carrera por el título;

Levante en la zona baja: Tras la derrota, los locales se mantienen en la 16ª posición con 10 puntos, sin poder alejarse de la zona de peligro.

Protocolo y alineaciones

La Liga. 10ª jornada

Levante - Atlético 0-2

Goles: Grimaldo (36'), Giuliano Simeone (62').

Alineaciones iniciales: