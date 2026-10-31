El Atlético logra una victoria sólida a domicilio y se coloca líder de La Liga
En el marco de la 10ª jornada de La Liga española, el Atlético de Madrid visitó al Levante y consiguió una victoria importante y convincente. En el encuentro disputado en Valencia, los madrileños demostraron su clase y experiencia, anotando dos goles sin respuesta: 2-0.
Gracias a este triunfo, los pupilos de Diego Simeone alcanzan los 28 puntos y se sitúan en la primera posición de la tabla, liderando el campeonato.
Crónica del partido: El inicio de Grimaldo y el punto final de Simeone
Los momentos clave que decidieron el destino del encuentro fueron los siguientes:
Apertura del marcador (minuto 36): Tras aumentar la presión en la primera mitad, los visitantes lograron su objetivo en el minuto 36: Alejandro Grimaldo definió con precisión para adelantar al Atlético;
Punto final (minuto 62): En la segunda parte, mientras el Levante intentaba igualar el marcador, los madrileños ejecutaron un rápido contraataque y Giuliano Simeone aumentó la diferencia en el minuto 62, sentenciando el partido con el 0-2;
Defensa sólida: Hasta el final del partido, la línea defensiva liderada por el portero Jan Oblak no concedió ninguna oportunidad clara al rival.
Situación en la tabla
Los 3 puntos obtenidos han tenido un gran impacto en la clasificación:
Atlético, líder en solitario: Con 28 puntos tras 10 jornadas, los madrileños se colocan como líderes únicos, consolidando su posición en la carrera por el título;
Levante en la zona baja: Tras la derrota, los locales se mantienen en la 16ª posición con 10 puntos, sin poder alejarse de la zona de peligro.
Protocolo y alineaciones
La Liga. 10ª jornada
Levante - Atlético 0-2
Goles: Grimaldo (36'), Giuliano Simeone (62').
Alineaciones iniciales:
Levante: Rayan, Ndukwe, Nacho Pérez, Toljan (de la Fuente, 71'), Mandi, Brugue, Olasagasti, Rekvena (Ratkov, 71'), Romero, Fernández (Rey Oriol, 71'), Yong (Víctor García, 71').
Atlético: Oblak, Hancko, Llorente, Pubill, Grimaldo, Barrios, Baena, Giuliano Simeone, Hjulmand, Álvarez (Sørloth, 67'), Lee Kang-in (David, 67').
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