Levante - Athletic Bilbao: alineaciones y directo

El partido de La Liga entre el Levante y el Athletic Bilbao comenzará el 21 de octubre a las 23:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Levante: 13. Ryan M., 7. Brugué R. (capitán), 24. Fernández T., 2. Mandi A., 3. Ndukwe I., 8. Olasagasti J. A., 10. Ratkov P., 6. Requena D., 9. Romero I., 23. Sánchez M., 22. Toljan J.

Entrenador del Levante: Castro L.

Alineación inicial del Athletic Bilbao: 1. Simón U., 5. Álvarez Y., 17. Berchiche Y., 7. Berenguer A., 18. Jauregizar M., 14. Laporte A., 31. Louis-Jean J., 23. Navarro R., 15. Rincón J., 16. Ruiz de Galarreta I., 21. Sannadi M.

Entrenador del Athletic Bilbao: Terzic E.