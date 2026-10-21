Levante - Athletic Bilbao: alineaciones y directo
El partido de La Liga entre el Levante y el Athletic Bilbao comenzará el 21 de octubre a las 23:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Levante: 13. Ryan M., 7. Brugué R. (capitán), 24. Fernández T., 2. Mandi A., 3. Ndukwe I., 8. Olasagasti J. A., 10. Ratkov P., 6. Requena D., 9. Romero I., 23. Sánchez M., 22. Toljan J.
Entrenador del Levante: Castro L.
Alineación inicial del Athletic Bilbao: 1. Simón U., 5. Álvarez Y., 17. Berchiche Y., 7. Berenguer A., 18. Jauregizar M., 14. Laporte A., 31. Louis-Jean J., 23. Navarro R., 15. Rincón J., 16. Ruiz de Galarreta I., 21. Sannadi M.
Entrenador del Athletic Bilbao: Terzic E.
En directo2-0 EN VIVO
25
Thiago Fernández (Levante) comete falta y Alejandro Quintero señala tiro libre de inmediato.
24
Álex Berenguer (Athletic Club) recibe un gran pase fuera del área, dispara en una posición favorable, pero el balón rebota en un defensa.
22
¡Gol! Roger Brugué (Levante) llega primero al rechace y la manda al fondo de la red. El marcador es 2-0.
20
¡Gol! Roger Brugué (Levante) recibió el balón y sin pensarlo sacó un disparo imparable a la esquina inferior.
18
Manu Sánchez (Levante) cedió para Thiago Fernández, pero no pudo superar a su rival ni controlar el esférico.
17
Robert Navarro (Athletic Bilbao) dispara desde fuera del área, pero el balón va directo a las manos de Matthew Ryan.
13
Jon Ander Olasagasti (Levante) intentó rematar el centro, pero su peligroso cabezazo desde la frontal hacia el centro de la portería fue atajado por Unai Simón. El disparo no supuso grandes problemas para el guardameta.
11
Jeremy Toljan (Levante) agarró claramente a su rival para evitar que se hiciera con el balón, y el árbitro detuvo el juego de inmediato.
10
Se cobró el córner, pero el Athletic Club no pudo aprovecharlo, el defensa despejó el balón.
9
Álex Berenguer (Athletic Bilbao) se quedó libre en el vértice del área y soltó un potente disparo a la escuadra derecha, pero Mathew Ryan realizó una parada fantástica con ambas manos para evitar el gol. El balón salió fuera. Athletic Bilbao sacará de esquina.
7
La jugada a balón parado de Athletic Bilbao es despejada con facilidad por uno de los defensores.
7
Iñigo Ruiz de Galarreta (Athletic Bilbao) recibe un buen pase y dispara, pero su intento es bloqueado por su propio compañero. Athletic Bilbao gana un córner. Los rivales se enfrentan a otra amenaza.
5
Robert Navarro (Athletic Bilbao) remata de primeras desde fuera del área, raso y al centro de la portería, pero Mathew Ryan está bien colocado y atrapa sin problemas.
4
Johaneko Louis-Jean (Athletic Bilbao) intentó crear peligro, pero se pasó de fuerza en el centro.
3
Los jugadores del Athletic Club intercambian pases cortos entre sí y esperan el momento oportuno para romper la defensa rival.
2
Maroan Sannadi (Athletic Bilbao) fue cazado en fuera de juego durante su carrera.
1
Comenzó la primera parte.
23:03
Saca de centro el Athletic Club.
23:00
El partido de hoy será dirigido por Alejandro Quintero.
23:00
Antes del inicio del partido, puedes consultar las alineaciones titulares para el encuentro de hoy.
23:00
¡Bienvenidos, damas y caballeros, a nuestra retransmisión en directo! Las alineaciones titulares se anunciarán en breve, así que poneros cómodos y prepáros para disfrutar del partido.
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