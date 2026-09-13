Doblete de Yamal, show de Raphinha: el FC Barcelona gana 4-2

En la 5ª jornada de La Liga, el líder, el FC Barcelona, visitó al Levante en Valencia, regalando a los aficionados un festival de goles y una intriga emocionante. En el intenso duelo en el estadio Ciutat de València, los pupilos de Hansi Flick lograron una victoria contundente por 4-2. El joven prodigio catalán Lamine Yamal fue el héroe del partido con un doblete, mientras que el capitán y líder Raphinha brilló con dos asistencias.

Aunque el Levante recortó distancias al final, aumentando la presión, Adeyemi, que entró desde el banquillo, sentenció el encuentro en el tiempo añadido. Con 15 puntos tras cinco jornadas, los azulgranas siguen invictos en La Liga y consolidan su posición en la carrera por el título. ¿Cómo se marcaron los 6 goles, cómo el dúo Yamal-Raphinha destrozó la defensa del Levante y cuánto preocupa a los rivales el paso perfecto de Flick?

Lluvia de goles en el Ciutat de València: la crónica completa del 4-2

El encuentro comenzó desde el primer minuto con un espíritu ofensivo y abierto:

Gol rápido en el minuto 5: Aprovechando un error de los locales, Espart abrió el marcador en el minuto 5, poniendo a los catalanes por delante;

El recital de Yamal: En el minuto 19, Lamine Yamal amplió la ventaja con una gran acción, y al inicio de la segunda parte, en el minuto 48, transformó un penalti con sangre fría para completar su doblete;

La feroz reacción del Levante: Tras el 0-3, los locales no se rindieron: Romero en el minuto 79 y Brugi en el 88 marcaron, poniendo el 2-3 y creando un drama nervioso en el estadio;

El golpe final de Adeyemi: En el tiempo añadido (90+3'), Karim Adeyemi, que entró como suplente, marcó en un contraataque, cerrando el partido con un 2-4.

Doblete de Yamal, 2 asistencias de Raphinha: el gran juego de los líderes

La victoria del club catalán se basó en la alta calidad individual de sus delanteros:

Lamine Yamal, en el centro de atención: El joven talento no solo marcó dos goles, sino que presionó constantemente a los defensas rivales, siendo uno de los mejores jugadores del partido;

Raphinha, el principal playmaker: El extremo brasileño, con sus movimientos perfectos, dejó a sus compañeros en posiciones claras en dos ocasiones, convirtiéndose en autor de 2 asistencias;

El éxito de las rotaciones de Flick: El técnico alemán logró mantener el ritmo dando entrada a Christensen, Bernal, Olmo y Adeyemi en los momentos decisivos.

15 puntos en 5 partidos: el FC Barcelona es líder absoluto en La Liga

Esta victoria refuerza la posición de los catalanes en el camino hacia el título:

Un inicio perfecto al 100%: Con 5 victorias en 5 partidos bajo el mando de Hansi Flick, el FC Barcelona es el líder solitario con 15 puntos;

Presión a los rivales: A pesar de la persecución del Real Madrid (12 puntos), los catalanes avanzan sin errores;

La difícil situación del Levante: El club valenciano se mantiene en el puesto 13 con 5 puntos tras 5 jornadas.

El FC Barcelona de Hansi Flick ha demostrado una vez más, con su fútbol brillante y goleador, que está decidido a no dejar escapar el título esta temporada.

¿Crees que el FC Barcelona liderado por Lamine Yamal y Raphinha puede ganar La Liga y luchar por la Champions League esta temporada? ¿Deberían ser los dos goles encajados al final una advertencia seria para Hansi Flick? Deja tus opiniones en los comentarios y comparteel análisis de esta gran victoria del FC Barcelona con todos los aficionados al fútbol !