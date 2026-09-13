La cultura deportiva española ha demostrado una vez más que está por encima de la rivalidad y la tradición. El club valenciano Levante recibió en su estadio a los ocho jugadores del FC Barcelona que regresaron con el título de campeones del mundo, dedicándoles aplausos especiales y obsequios conmemorativos. Este evento dejó patente el espíritu de respeto mutuo que reina en la comunidad futbolística del país, según informa Goal.com informa .

Se ha informado que la directiva del Levante y los aficionados en las gradas dejaron de lado la rivalidad entre clubes para honrar a los jugadores que contribuyeron enormemente al éxito de la selección española en el Mundial. Así, la iniciativa mostrada por el Elche en la segunda jornada tuvo una digna continuación en Valencia. Al saltar los equipos al campo, el estadio Ciutat de Valencia se llenó de aplausos para recibir con calidez a los campeones del mundo.

Ceremonia solemne y regalos valiosos

Durante el acto, el presidente del Levante, Pablo Sánchez Morante, bajó personalmente al césped para expresar su gratitud a los representantes del FC Barcelona. El dirigente entregó a cada campeón del mundo obsequios conmemorativos elaborados por artesanos locales y personalizados para cada uno de ellos. Este gesto de respeto sincero dejó una gran impresión en los jugadores.

Cabe destacar que en la ceremonia de premiación no solo fueron protagonistas los jugadores experimentados, sino también las estrellas brillantes de la academia de La Masia. Ocho talentos, incluidos Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Joan García, Eric García y Gavi, disfrutaron de este homenaje. Cada uno de ellos recibió sus regalos bajo la ovación de la afición.

Rivalidad feroz en el campo

Aunque antes del encuentro reinó un ambiente festivo, una vez que comenzó el juego, los campeones vigentes no dieron ninguna oportunidad a su rival. Los jugadores del FC Barcelona prácticamente sentenciaron el partido en la primera parte, adelantándose por dos goles. Xavi Espart abrió el marcador en el minuto 5 y Lamine Yamal consolidó la ventaja en el minuto 19.

Al mismo tiempo, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, realizó rotaciones en la plantilla teniendo en cuenta los difíciles partidos que se avecinan, especialmente en la Champions League y el campeonato nacional. El técnico alemán introdujo cinco nuevos jugadores en el once inicial para preservar el estado físico de la plantilla. En particular, Eric García, quien jugó con una máscara protectora debido a una lesión facial, también tuvo su oportunidad.

Este tipo de eventos demuestra una vez más que en el fútbol español, más allá del resultado, las relaciones humanas y la ética deportiva son lo primero. Este gesto del Levante quedará registrado como uno de los momentos inolvidables en la historia del fútbol nacional.