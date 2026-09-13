El Barcelona vence al Levante, un penalti genera una fuerte polémica

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El Barcelona vence al Levante, un penalti genera una fuerte polémica

Bajo la dirección de Hansi Flick, el Barcelona ha comenzado la temporada de La Liga de forma espectacular, logrando su quinta victoria consecutiva y manteniéndose como líder indiscutible. Los azulgranas ganaron 4-2 al Levante a domicilio, pero las decisiones arbitrales durante el encuentro, especialmente el penalti ejecutado por Lamine Yamal, han provocado un intenso debate entre la afición y los expertos. Así lo informa Goal.com informa .

A pesar de la seria resistencia de los locales, el Barça demostró su estilo de juego incisivo y eficaz de esta temporada. Los pupilos de Flick volvieron a mostrar su potencial ofensivo, pero una situación en la segunda parte no pasó desapercibida para el comité arbitral y los expertos.

Decisión arbitral y jugada polémica

El punto de inflexión en la segunda mitad llegó cuando el árbitro Jon Ander González Cuéte señaló penalti a favor del Barcelona tras una acción entre Aïssa Mandi y Lamine Yamal. El exdefensa del Real Betis, al caer al suelo, tocó el balón con la mano tras frenar de forma irregular a la joven estrella española.

Aunque Lamine Yamal transformó el penalti con precisión hacia la escuadra izquierda, la decisión del árbitro provocó fuertes críticas entre los expertos del fútbol español. Muchos analistas señalaron que el árbitro central cometió un error fundamental, considerando que el penalti fue injustificado.

Reacciones de expertos y especialistas

Según COPE, el conocido comentarista Paco González se mostró en contra de la decisión arbitral durante la retransmisión en directo. Según él, la lógica del árbitro es comprensible porque, sin esa mano, el jugador se habría quedado solo ante la portería, pero la acción fue demasiado leve para pitar penalti.

Pedro Martín se sumó al debate, destacando que el defensa no tuvo intención de cometer falta. Según el experto, la mano del defensa estaba en una posición natural y tocó el balón como consecuencia de la caída, por lo que no era una acción sancionable.

A pesar de ello, el Barcelona mantiene la victoria y continúa su exitosa racha esta temporada. Mientras el equipo de Flick avanza hacia sus objetivos más ambiciosos, las cuestiones arbitrales y los episodios polémicos siguen siendo el centro de atención en La Liga.

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Jahongir Tursunov
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