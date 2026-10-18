Sin victorias desde agosto: el Manchester United reparte puntos con el Leeds en la 7ª jornada de la Premier League

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Sin victorias desde agosto: el Manchester United reparte puntos con el Leeds en la 7ª jornada de la Premier League

En el marco de la 7ª jornada de la Premier League, en un encuentro como visitante, Manchester United se enfrentó a uno de sus rivales históricos, Leeds . En un partido intenso y disputado, se registró un empate 1-1.

Este resultado prolonga la racha sin victorias de los mancunianos en el torneo y no logra disipar el ambiente de crisis que rodea al club.

El gol rápido de Mbeumo y la respuesta de Calvert-Lewin

El encuentro comenzó con presión activa y ataques rápidos de los visitantes:

  • Dominio en la primera parte: Manchester Unitedtomó la iniciativa durante los primeros 45 minutos y se adelantó en el marcador en el minuto 35 gracias a un disparo preciso de Bryan Mbeumo — 0:1;

  • Equilibrio en el minuto 51: Al inicio de la segunda mitad, los locales intensificaron sus ataques. En el minuto 51, el experimentado delantero Dominic Calvert-Lewin anotó para restablecer la igualdad — 1:1;

  • Intentos infructuosos: En los minutos restantes, ambos equipos crearon varias ocasiones para marcar el gol de la victoria, pero los defensas y porteros actuaron con seguridad, manteniendo el resultado.

Acta del partido

Premier League. 7ª jornada

Leeds — Manchester United 1:1

Goles: Calvert-Lewin (51) — Mbeumo (35).

  • Leeds: Trafford, Justin, Elvedi, Muharemovich, Tanaka (Longstaff, 81), Gudmundsson, Bogle, Ampadu, Okafor (Nmecha, 74), Stach, Calvert-Lewin.

  • Manchester United: Lamens, Martínez (Mazraoui, 46), Yoro, Maguire, Dalot, Baleba (Mount, 74), Tielemans (Cunha, 84), Santos, Diallo, Fernandes, Mbeumo.

El Manchester United lleva 5 partidos sin ganar

Los mancunianos olvidan el sabor de la victoria en el campeonato nacional:

  • Una larga racha: La racha sin victorias de los «Red Devils» en la Premier League alcanzó los 5 encuentros consecutivos;

  • Recuerdo de la última victoria: La última victoria del equipo en liga fue el 30 de agosto contra el Ipswich Town por 5:2;

  • Presión en la tabla: La pérdida constante de puntos aleja al Manchester United de las plazas europeas, obligando al cuerpo técnico y a la directiva a buscar soluciones urgentes.

Manchester UnitedLeedsPremier LeagueDominic Calvert-LewinFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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