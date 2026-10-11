Erling Haaland se burla de su acérrimo rival antes del gran duelo en Anfield

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Erling Haaland se burla de su acérrimo rival antes del gran duelo en Anfield

Antes del choque de la 6ª jornada de la Premier League entre Liverpool y Manchester City , el goleador de los « Citizens » Erling Haaland lanzó una declaración mordaz a sus rivales. Al describir la presión en Anfield, la estrella noruega trolleó abiertamente a su vecino, Manchester United, fingiendo no recordar su nombre.

beIN SPORTS , Haaland habló con una sonrisa sobre lo que espera del ambiente en Anfield.

La ironía de Haaland: «¿Quién era? ¿Manchester United?»

La máquina de goles noruega destacó que la presión en campo contrario da a los jugadores del City adrenalina y motivación extra:

  • Esperando un ambiente «hostil»: «Espero que el ambiente sea realmente hostil. Manchester City debe vivir eso cuando viene a Anfield para enfrentarse al Liverpool», declaró el delantero;

  • Un dardo cruel al rival: Durante la entrevista, se burló abiertamente de su rival de derbi: «Un poco como nuestro... eh... eh... ¿quién era? Nuestro partido contra el Manchester United».

  • Superioridad psicológica: Los comentarios irónicos de Haaland no solo encendieron a las gradas de Liverpool, sino que también causaron gran revuelo en la parte roja de Manchester.

Duelo en la Premier League: ¿Cuándo y a qué hora empieza el partido?

Este enfrentamiento entre los dos candidatos al título es crucial para el liderato:

  • Competición y jornada: Premier League, 6ª jornada;

  • Estadio: El famoso estadio de Anfield en Liverpool;

  • Horario: El encuentro comienza hoy, 11 de octubre a las 20:30 hora de Taskent .

La intensa rivalidad, el espíritu combativo de Haaland y la presión de Anfield garantizan un espectáculo futbolístico de primer nivel.

LiverpoolManchester CityErling HaalandPremier LeagueFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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