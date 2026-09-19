El Brentford humilla al gigante londinense Chelsea 3-0

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El Brentford humilla al gigante londinense Chelsea 3-0

La 5ª jornada de la Premier League comenzó con una sorpresa inesperada. En el partido inaugural, el Chelsea, el club londinense plagado de estrellas multimillonarias, visitó a un peligroso Brentford que siempre ofrece batalla ante su afición. Sin embargo, lo ocurrido en el campo se convirtió en una pesadilla para los «Blues»: los locales no dieron ninguna oportunidad a su rival durante 90 minutos, sellando un contundente 3-0 una victoria sensacional.

Aunque la primera parte terminó sin goles, el ataque del Brentford se encendió tras el descanso: Antony abrió el marcador en el minuto 61, el delantero brasileño Igor Tiago amplió la ventaja en el 83, y Carvalho puso el broche de oro en el tiempo añadido (90+5). Con este triunfo, el Brentford suma 9 puntos y asciende inesperadamente al 3er puesto de la Premier League; mientras que el Chelsea encaja su segunda derrota de la temporada y cae al 7º lugar con 7 puntos.

¿Cuál fue la causa del desastre del Chelsea en la segunda parte, a pesar de contar con nombres como Emiliano Martínez, Palmer y Neto? ¿Cómo logró el Brentford romper la defensa de un club grande y qué nivel de intriga queda antes de las próximas pruebas del 10 de octubre?

«Tormenta en la segunda parte y 3 goles sin respuesta»: Crónica del partido

Los momentos clave del encuentro en el Gtech Community Stadium:

  • Minuto 61 — El golpe decisivo de Antony (1-0): Antony culminó con frialdad un contraataque rápido por la banda para abrir el marcador;

  • Minuto 83 — La superioridad consolidada por Igor Tiago (2-0): El delantero brasileño mostró su calidad en el área, superando a los defensas para anotar el segundo tanto;

  • Minuto 90+5 — La sentencia de Carvalho (3-0): Carvalho, que entró desde el banquillo, aprovechó la desorganización defensiva del Chelsea en los últimos segundos para establecer el marcador final;

  • Duelo de porteros: El guardameta local Kelleher mantuvo su portería a cero con varias intervenciones clave, mientras que Emiliano Martínez encajó tres goles debido a los graves errores defensivos de sus compañeros.

«Las "abejas" en el podio y los "blues" en caída libre»: Un giro en la tabla

El panorama de la Premier League tras el inicio de la 5ª jornada:

  • Brentford en el TOP 3: Tras cinco partidos, los pupilos de Thomas Frank suman 9 puntos, se meten en el trío de cabeza y se unen a la lucha por el título;

  • 2ª derrota para el Chelsea: A pesar de los millones invertidos, la inestabilidad de la temporada mantiene a los «Blues» en el 7º puesto con 7 puntos;

  • Falta de equilibrio entre ataque y defensa: El trío formado por Palmer, Rogers y Welbeck fue incapaz de superar la defensa compacta y organizada del rival.

Preparación antes de la 6ª jornada: ¿Qué les espera a los clubes el 10 de octubre?

Calendario de partidos y análisis de expertos:

  • Chelsea — Bournemouth (10 de octubre): Los londinenses reciben al Bournemouth y solo les sirve la revancha y una victoria convincente ante su afición;

  • Aston Villa — Brentford (10 de octubre): El Brentford, en plena racha, viajará a Birmingham para enfrentarse al sólido Aston Villa en busca de 3 puntos más;

  • Presión sobre el cuerpo técnico: La directiva y el cuerpo técnico del Chelsea, tras dejarse puntos en dos ocasiones, se verán obligados a revisar sus esquemas tácticos y opciones de banquillo.

Esta histórica victoria por 3-0 del Brentford sobre el Chelsea demuestra una vez más que las etiquetas de «grande» y «outsider» se desvanecen en la Premier League, ofreciendo dramas inesperados en cada jornada.

¿Crees que la estrepitosa derrota del Chelsea ante el Brentford se debe a un error táctico del entrenador o a la apatía de los jugadores? ¿Podrá el ímpetu actual del Brentford mantenerlos en puestos europeos hasta final de temporada? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte este resumen de la sensación de la Premier League con todos tus amigos amantes del fútbol!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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