Acusado de infringir las normas financieras (FFP) de la Premier League durante nueve años consecutivos y declarado culpable de todos los cargos por una comisión independiente, el escándalo que rodea a «Manchester City» ha entrado en una nueva fase. Tras pasar 10 años brillantes con el equipo y dejar el club en verano, el exentrenador Pep Guardiola ha apoyado abiertamente a su antiguo equipo y a la directiva en esta difícil situación.

Actuando actualmente como embajador internacional del «City Football Group», el técnico español de 55 años se dirigió a millones de aficionados en todo el mundo, subrayando que apoya firmemente al actual entrenador Enzo Maresca, al director ejecutivo Ferran Soriano y al presidente del club: «Que cada “Manchester City” aficionado en todo el mundo lo sepa: estoy aquí, más que nunca... Superaremos esto juntos». El club, por su parte, afirma su inocencia y se prepara para presentar una apelación antes del viernes, mientras que antiguos directivos del club piden la dimisión inmediata del consejo de administración actual.

«9 años de acusaciones, la lealtad de Pep y la exigencia de dimisión»: 5 puntos clave del conflicto

«Manchester City» : los hechos más importantes sobre la condena y el mensaje de Guardiola:

Declarado culpable de todos los cargos: Una comisión independiente dictaminó que el «Manchester City» infringió las normas del fair play financiero de la Premier League durante 9 años;

Apoyo abierto y lealtad de Pep Guardiola: El exentrenador publicó un mensaje en las redes sociales expresando su unidad total con el club, la directiva, el nuevo entrenador Enzo Maresca y los aficionados;

Plazo de apelación hasta el viernes: La directiva de los «Citizens» se considera totalmente inocente y se prepara para presentar una queja oficial contra la decisión;

El arquitecto de 20 trofeos en 10 años: El periodo de inmensos éxitos bajo la dirección de Guardiola se ve ahora ensombrecido por estas investigaciones;

Exigencia radical del expresidente: David Bernstein, quien dirigió el club de 1998 a 2003, calificó la situación de «terrible» y pidió al consejo de administración actual que abandone sus cargos inmediatamente.

Clasificación del caso financiero del «Manchester City» y posiciones de las partes

Comparación de los resultados de la investigación financiera, la reacción de Guardiola y la evaluación de la antigua directiva:

Indicadores y criterios de análisis Parte del club y Pep Guardiola Conclusión de la acusación y posición de la oposición (David Bernstein) Decisión oficial de la comisión Rechazo de la decisión, presentación de apelación oficial antes del viernes Totalmente culpable de infringir las normas financieras durante 9 años Estatus de Pep Guardiola Exentrenador (20 trofeos en 10 años), embajador del «City Football Group» Especialista cuyas dos primeras temporadas corresponden directamente al periodo de investigación Declaración principal de Pep «Estoy aquí, más que nunca. Superaremos esto juntos» Ha subrayado en repetidas ocasiones su confianza absoluta en la información de la directiva Equipo y entrenador actuales El cuerpo técnico liderado por Enzo Maresca cuenta con pleno respaldo La presión sobre la directiva aumenta y se espera una sanción severa Destino del consejo de administración Ferran Soriano y el consejo intentan justificar sus acciones «Es absolutamente terrible, el consejo de administración debe dimitir inmediatamente»

Experticia en derecho deportivo y financiero: ¿qué sanción espera a los «Citizens»?

Conclusiones de abogados deportivos, economistas del fútbol y comentaristas de la prensa inglesa:

«El precedente más grave en la historia de la Premier League»: La condena por nueve años de infracciones financieras es mucho más grave que los casos del Everton y el Nottingham Forest; si la apelación no es aceptada, el «Manchester City» podría enfrentarse a las sanciones más duras, como una retirada de puntos sin precedentes, multas o incluso el descenso a una división inferior;

El escudo emocional de Guardiola: Aunque Guardiola se despidió del «City», su lealtad hacia el club y Ferran Soriano constituye un escudo de relaciones públicas muy importante para la directiva; con su declaración, Pep pretende evitar la desunión de los aficionados y proteger al actual entrenador Enzo Maresca de una presión externa excesiva;

Crisis de gobernanza corporativa: Como señaló el expresidente David Bernstein, en sistemas de sociedades cotizadas, tras acusaciones tan graves, el consejo de administración suele ser suspendido temporalmente o dimite; el proceso de apelación y las sanciones potenciales podrían dar un golpe irreparable a los contratos de patrocinio, la política de fichajes y la imagen internacional del club.

En su opinión, ¿es justa la decisión de la comisión independiente de la Premier League de declarar culpable al «Manchester City», o se trata de una maniobra política para romper la hegemonía plurianual del club? Si las acusaciones se mantienen, ¿qué sanción debería recibir el «City»: retirada de puntos o descenso? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del gran conflicto que sacude al fútbol mundial con todos los aficionados!