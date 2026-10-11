Análisis de los últimos 5 partidos antes del gran choque Liverpool vs Manchester City

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Análisis de los últimos 5 partidos antes del gran choque Liverpool vs Manchester City

Hoy, 11 de octubre, en el marco de la 6ª jornada de la Premier League, se disputa uno de los encuentros más esperados de la temporada por millones de aficionados. En el legendario estadio de Anfield en Liverpool, dos gigantes aspirantes al título se enfrentan: Liverpool y Manchester City se ven las caras.

Este intenso y crucial duelo será dirigido por el árbitro Chris Kavanagh .

¿Cuándo y a qué hora comienza el partido?

Detalles y horario del encuentro:

  • Competición y jornada: Premier League, partido central de la 6ª jornada;

  • Estadio: Liverpool, estadio de Anfield;

  • Hora de inicio: Hoy a las 20:30;

  • Árbitro principal: Chris Kavanagh.

Los últimos 5 duelos: Intensidad y espectáculo de goles

Al observar los últimos cinco enfrentamientos entre ambos clubes, se puede ver que no se ha registrado ningún empate. La ventaja es para los «Citizens»:

  • 4 de abril de 2026 (FA Cup, cuartos de final): Manchester City— Liverpool 4:0;

  • 8 de febrero de 2026 (PL, 25ª jornada): Liverpool — Manchester City 1:2;

  • 9 de noviembre de 2025 (PL, 11ª jornada): Manchester City — Liverpool 3:0;

  • 23 de febrero de 2025 (PL, 26ª jornada): Manchester City — Liverpool 0:2;

  • 1 de diciembre de 2024 (PL, 13ª jornada): Liverpool — Manchester City 2:0.

¿Qué dicen los números?

  • Ratio de victorias: De los últimos cinco enfrentamientos, el Manchester City ha ganado 3, y el Liverpool 2 ;

  • 3 victorias consecutivas: Los mancunianos han ganado sus últimos tres partidos oficiales contra los de Merseyside, marcando un total de 9 goles y recibiendo solo 1;

  • El factor Anfield: El Liverpool, bajo la presión de su afición en casa, busca romper esta racha ganadora del City y tomar ventaja en la clasificación.

La batalla táctica entre dos entrenadores de élite y un fútbol ofensivo sin tregua prometen una verdadera fiesta esta noche en la Premier League.

LiverpoolManchester CityPremier LeagueChris KavanaghFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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