El jugador del Brighton, Diego Gomez, marca contra el Crystal Palace desde 51 metros

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El jugador del Brighton, Diego Gomez, marca contra el Crystal Palace desde 51 metros

Un evento histórico y memorable ha tenido lugar en el marco de la Premier League inglesa (EPL). Brighton centrocampista Diego Gomez «Crystal Palace» dejó atónitos a los aficionados al realizar un disparo preciso desde una distancia sin precedentes en el partido contra este equipo.

Según los cálculos de los expertos, Gomez marcó desde aproximadamente 51 metros de distancia, situando este resultado entre los goles de mayor distancia en la historia de la Premier League moderna.

El mejor resultado desde el récord de Wayne Rooney: primero desde 2017

Este inusual supergol ha sido registrado en los anales del fútbol inglés como un nuevo récord:

  • El tiro más lejano desde Rooney: La última vez que se vio un gol oficial de larga distancia similar en la EPL fue en noviembre de 2017, cuando el legendario Wayne Rooney, con la camiseta del Everton, marcó contra el West Ham desde 58 metros causando un revuelo mundial;

  • Tiro al inicio del partido: Diego Gomez logró esta hazaña apenas en el minuto 7 del encuentro, al notar que el portero rival estaba adelantado, y anotó el segundo gol del partido;

  • Ejecución impecable: La trayectoria y precisión del balón convierten a este gol en el principal candidato al premio del gol más bonito de la temporada.

Otra gran goleada del Brighton y 5 tantos

Inspirados por este supergol, los «Seagulls» no dejaron ninguna oportunidad de salvación al rival durante el resto del partido:

  • «Crystal Palace» recibió 5 goles: Manteniendo un dominio total durante todo el encuentro, el Brighton cerró el partido con una gran victoria tras marcar 5 goles;

  • Segundo gran triunfo de la temporada: El equipo derrotó a su rival por un amplio marcador por segunda vez en la actual temporada de la EPL; anteriormente, los «Seagulls» ya habían vencido al Coventry de Frank Lampard con el mismo resultado.

Un gran desafío frente al Liverpool

Tras una victoria tan brillante y motivadora, al Brighton le espera una de las paradas más difíciles de la competición:

  • Enfrentamiento central: En la próxima jornada, el equipo se medirá ante uno de los gigantes ingleses: el famoso Liverpool ;

  • Alta intriga: Diego Gomez y sus compañeros intentarán demostrar su gran estado de forma actual en el intenso duelo contra los dueños de Anfield.

Diego GomezBrightonPremier LeagueGol récordFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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