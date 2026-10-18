Sensación en el Masters de Shanghái: Rafael Jódar elimina a Medvedev

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Sensación en el Masters de Shanghái: Rafael Jódar elimina a Medvedev

La semifinal del prestigioso torneo de tenis «Masters» que se celebra en Shanghái, China, terminó con un resultado sensacional e inesperado. La sexta raqueta del mundo, el ruso Daniil Medvedev no pudo alcanzar la final de la competición.

En el duelo por el pase a la final, cayó ante el talentoso español, número 13 del ranking mundial, Rafael Jódarpor un marcador de 3-6, 4-6.

Una intensidad de hora y media: el dominio de Jódar

En un encuentro que duró poco más de una hora y media, el tenista español mantuvo el control total del ritmo de juego:

  • Las estadísticas de Rafael Jódar: El representante español logró 6 aces, cometió 2 dobles faltas y, lo más importante, aprovechó 4 de sus 7 oportunidades de break;

  • Los errores de Daniil Medvedev: Aunque la estrella rusa registró 3 aces, mostró inestabilidad en su juego al cometer 4 dobles faltas; además, solo pudo concretar 2 de sus 6 oportunidades de break;

  • Un asunto resuelto en dos sets: Gracias a los sólidos restos y golpes cortantes de Jódar, Medvedev no pudo darle la vuelta al partido y tuvo que aceptar la derrota.

Derbi español en la final: ¿quién se llevará el trofeo?

La derrota de Medvedev convierte la final del «Masters» de Shanghái en un derbi interno de la escuela de tenis española:

  • Choque español: En la lucha por el título en las pistas de Shanghái, Rafael Jódar se enfrentará a su compatriota, el potente y experimentado Alejandro Davidovich Fokina;

  • El gran valor del torneo: Se espera que la final entre los dos tenistas españoles sea uno de los enfrentamientos más brillantes e impredecibles del año.

Masters de ShangháiDaniil MedvedevRafael JódarAlejandro Davidovich FokinaTenis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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