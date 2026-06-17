¿Debió ser expulsado Messi en el primer partido del Mundial?

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¿Debió ser expulsado Messi en el primer partido del Mundial?

Mientras comienzan los debates de la Copa del Mundo, esperados con ansias por millones de aficionados al fútbol en todo el mundo, ya se están generando discusiones apasionadas y polémicas desde los primeros días. En particular, el encuentro entre las selecciones de Argentina y Argelia (3:0), disputado en la 1ª jornada de la fase de grupos del «Mundial», atrajo la atención no solo por el marcador abultado, sino también por una controvertida decisión arbitral.

Según el famoso exdelantero venezolano y reconocido experto Alexandro Moreno, el capitán argentino y estrella legendaria Lionel Messi debería haber sido expulsado directamente en la primera parte por juego brusco.

¿Por qué callaron el árbitro Marchinyak y el VAR?

La polémica situación ocurrió en la primera mitad del partido. En dicha acción, Lionel Messi pisó deliberadamente y de forma muy peligrosa el gemelo del defensa argelino Aissa Mandi durante la lucha por el balón, provocando la caída del rival. Sin embargo, el árbitro principal, Simon Marchinyak, no mostró a la estrella argentina ni tarjeta roja ni siquiera una tarjeta amarilla. Lo más sorprendente es que el sistema VAR (árbitro asistente de video), parte integral del fútbol moderno, por alguna razón no intervino en absoluto y mantuvo el silencio.

A través de la siguiente tabla analítica, puede conocer en detalle la situación polémica del encuentro, las objeciones de los expertos y las decisiones de los árbitros:

Posición de Alexandro Moreno

Acción del árbitro principal y el VAR

Resultado general del partido

Jugador afectado

Tarjeta roja al 100 %


• Trato especial para las grandes estrellas


• Riesgo grave para la salud del rival

• Simon Marchinyak pasó por alto la falta


• No hubo llamada al monitor


• No se mostró ninguna tarjeta

Argentina — Argelia (3:0)


• Victoria convincente de la Albiceleste


• Primeros 3 puntos en el grupo

Aissa Mandi (defensa argelino)


• Recibió un golpe serio en el gemelo

«El trato especial a las estrellas está arruinando el mercado»

Condenando duramente esta situación, Alexandro Moreno criticó severamente el sistema arbitral en una entrevista con el canal ESPN FC, expresando sus ideas de la siguiente manera:

«Esto era una tarjeta roja al 100 % para Messi y debía ser expulsado sin duda. Cuando ves en repeticiones esta acción que en vivo parecía una falta común, entiendes inmediatamente que la regla fue violada groseramente y que era necesario estudiarla a fondo. ¿Por qué los árbitros de video no llamaron a Marchinyak al monitor para sugerirle revisar la jugada? En mi opinión, todavía existe en el fútbol un trato especial y privilegiado hacia los futbolistas fuertes y famosos».

«Por mucho que quiera a Messi y reconozca su talento, esta acción fue muy fea e incorrecta. Si vienes desde atrás buscando el balón, pero pisas el gemelo del rival desde la rodilla hasta el tobillo, entonces, según la regla, debes abandonar el campo».

Hasta el momento, ni los representantes de la selección argentina ni los árbitros del encuentro han dado una declaración oficial sobre esta situación polémica. Sin embargo, en las redes sociales, los aficionados al fútbol se han dividido en dos bandos y continúan debatiendo intensamente este episodio.

Conclusión de los analistas deportivos de Zamin:

En los grandes torneos, cada episodio en el que participan estrellas mundiales como Lionel Messi es siempre observado bajo una lupa. Aunque Argentina logró una victoria convincente por 3:0 sobre Argelia, comenzando con éxito el torneo, este error arbitral ya se ha convertido en uno de los temas más polémicos de los primeros días de la Copa del Mundo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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