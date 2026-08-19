Caso Manchester City: Richard Masters explica las razones del retraso

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Caso Manchester City: Richard Masters explica las razones del retraso

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, reconoció abiertamente que el retraso en la decisión final esperada sobre los 115 cargos contra el Manchester City por presuntas infracciones financieras está generando frustración entre el público. Según Goal.com, pese a que las audiencias concluyeron a finales de 2024, todavía no se ha alcanzado una conclusión clara, lo que ha provocado numerosas preguntas en el mundo del fútbol. Sobre este asunto, Goal.com informa de ello.

Cabe recordar que los primeros cargos contra el Manchester City se anunciaron en febrero de 2023. El largo proceso de audiencias llevado a cabo por una comisión independiente no terminó hasta diciembre de 2024. Sin embargo, desde entonces tampoco se ha publicado una decisión arbitral definitiva, lo que ha provocado las críticas de aficionados y expertos.

Un proceso independiente y sus complejidades

En una entrevista concedida a talkSPORT, Richard Masters expresó su opinión sobre la situación. Según explicó, cada día que pasa acerca al público un poco más al resultado final, pero el proceso debe llevarse a cabo respetando estrictamente todas las normas establecidas.

El director ejecutivo de la liga subrayó que también era consciente de la prolongación del proceso y de que esta estaba provocando un descontento comprensible. Aunque reconoció que el procedimiento había requerido más tiempo del previsto, recordó que la Premier League debía cumplir rigurosamente las reglas establecidas.

Masters afirmó que la principal tarea y responsabilidad de la organización era garantizar que una comisión independiente esclareciera por completo la verdad detrás de las graves acusaciones. Independientemente del tiempo que lleve el proceso, lo más importante es que prevalezca la justicia.

Comparación con el caso del Chelsea

El director de la Premier League también puso como ejemplo las situaciones de otros clubes, incluido el Chelsea. El club londinense fue multado con 10 millones de libras esterlinas por irregularidades financieras del pasado y recibió una prohibición de fichar de carácter condicional.

Sin embargo, Richard Masters destacó que el caso del Manchester City era radicalmente distinto al del Chelsea. La nueva directiva del Chelsea entregó voluntariamente a los investigadores toda la información necesaria, lo que permitió alcanzar un acuerdo negociado sobre las sanciones.

El proceso judicial del Manchester City sigue un rumbo completamente distinto debido a la falta de pruebas completas y de testigos clave, así como a factores históricos complejos. Se señaló que las audiencias contradictorias de la comisión seguían siendo la única vía posible, lo que explicaba estos retrasos legales.

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