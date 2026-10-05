Djokovic llega a la final en Pekín, Medvedev descalificado

Novak Djokovic ha alcanzado una vez más la final del torneo ATP 500 de Pekín. El 24 veces campeón de Grand Slam se enfrentó al ruso Daniil Medvedev en semifinales, en un encuentro que tuvo un desenlace inesperado.

Cuando el tenista serbio, número 11 del mundo, lideraba 7-5 y 5-3, Medvedev fue descalificado tras golpear accidentalmente a un espectador con una pelota.

De esta manera, Djokovic avanza a la final del torneo en Pekín.

33ª victoria de Djokovic en Pekín

La semifinal disputada el 5 de octubre tuvo un significado especial para Novak Djokovic.

Con este triunfo, el tenista serbio registró su 33ª victoria en Pekín.

Djokovic ha cosechado resultados brillantes en la capital china anteriormente. Ha ganado el título seis veces, consolidándose como uno de los tenistas más exitosos del torneo.

Sin embargo, su última participación en Pekín fue hace mucho tiempo.

Regreso a Pekín tras 10 años

La última vez que Djokovic participó en el torneo de Pekín fue en 2015.

Desde entonces, el serbio no había vuelto a competir en la capital china. Ahora, casi una década después, ha regresado a Pekín y ha llegado hasta la final.

Este retorno se convierte en un capítulo fascinante en la carrera de Djokovic.

Un final inesperado contra Medvedev

El rival de Djokovic en semifinales fue Daniil Medvedev, número 5 del ranking mundial.

Los aficionados esperaban un duelo intenso entre ambos, pero el partido no pudo concluirse.

Con Djokovic ganando 7-5, 5-3, Medvedev fue descalificado debido a un incidente con una pelota que impactó a un espectador.

Como resultado, el serbio aseguró su pase a la final.

Djokovic se medirá a de Minaur en la final

En el duelo decisivo en Pekín, el rival de Novak Djokovic será el australiano Alex de Minaur.

De Minaur ocupa actualmente el puesto 9 del ranking mundial. Se espera un enfrentamiento emocionante entre dos grandes figuras del tenis.

La final se celebrará el 6 de octubre.

Djokovic, cerca de otro título

Tras haber ganado seis veces en Pekín, Djokovic lucha ahora por un nuevo trofeo en este torneo.

El vigente campeón del torneo es el italiano Jannik Sinner.

Para Djokovic, este torneo representa no solo un regreso tras una larga pausa, sino también una oportunidad para demostrar su nivel competitivo.

Toda la atención se centra ahora en la final del 6 de octubre. ¿Podrá Djokovic conquistar su séptimo título en Pekín? La respuesta llegará en la pista.