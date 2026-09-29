El expresidente del Manchester City, David Bernstein, hizo una declaración contundente sobre el futuro del club tras ser declarado culpable de irregularidades financieras. En su opinión, si el club pierde el proceso de apelación, su expulsión de la Premier League es obligatoria, siendo un paso crucial para la integridad de la competición. Así lo informa Goal.com informa .

En declaraciones a BBC Radio 5 Live, Bernstein calificó las conclusiones de la comisión, que reveló 115 infracciones financieras, no como un simple error, sino como un asunto extremadamente grave. Destacó que la magnitud de las infracciones no tiene precedentes, poniendo en riesgo la credibilidad de la liga y de la comunidad futbolística.

Irregularidades financieras y detalles de la investigación

Según la investigación de una comisión independiente, el Manchester City intentó eludir las restricciones de gasto durante casi una década para asegurar su dominio en las competiciones nacionales. Se determinó que el club utilizó mecanismos financieros artificiales y contratos falsos para ocultar la fuente real de fondos que superaban los 830 millones de libras esterlinas.

Estas revelaciones arrojan una sombra sobre los numerosos títulos y victorias logrados por el club durante ese periodo. Los aficionados de los clubes rivales y exfutbolistas exigen medidas firmes e irreversibles ante las infracciones cometidas.

Dirección y cuestiones de sanciones

David Bernstein criticó duramente la permanencia en el cargo de los directivos actuales, afirmando que sus actividades deben cesar de inmediato. Según el expresidente, limitarse a multas económicas es totalmente insuficiente.

«Si la apelación fracasa, el Manchester City no puede permanecer en la liga, deben pagar el precio», añadió en su declaración.

El director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, también destacó la importancia de los resultados de la investigación y la decisión tomada. Según él, la liga no se desviará de su compromiso de garantizar un entorno de competencia justa para todos los clubes miembros.

Masters enfatizó que el Manchester City infringió sistemáticamente las reglas de la Premier League durante casi diez años y que esto ha sido plenamente probado de forma independiente. Se espera que los resultados de la apelación final en este caso tengan un impacto significativo en el futuro del fútbol inglés.