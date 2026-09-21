«No era penalti»: Un exárbitro español destapa la polémica decisión en el derbi madrileño

En el marco de la 7ª jornada de La Liga española, en el «Metropolitano»,las controversias arbitrales que rodearon el derbi madrileño (Atlético — Real 2:1) están generando, como era de esperar, amplios debates entre expertos internacionales. Pavel Fernández, reconocido exárbitro y analista español, ha dado su opinión oficial sobre la situación decisiva ocurrida en el minuto 50, que cambió por completo el destino del encuentro: la expulsión del defensa del Real, Dean Huijsen, y el penalti señalado a favor del Atlético.

El árbitro central Miguel Ángel Ortiz Arias mostró inicialmente tarjeta amarilla a Huijsen, pero tras acudir al monitor del VAR y revisar la jugada, endureció su decisión, mostrando tarjeta roja directa al joven defensa y señalando la pena máxima (que Alejandro Grimaldo transformó en gol). En su cuenta de X (antiguo Twitter), Pavel Fernández analizó la jugada fotograma a fotograma, afirmando que no hubo penalti en absoluto y que el hijo de Simeone aprovechó la situación con astucia: «Hubo un agarrón muy leve de Dean Huijsen, y Giuliano Simeone se dejó caer en cuanto sintió el contacto. Eso no era penalti».

Entonces, ¿hasta qué punto esta declaración del experto agrava la crisis arbitral en La Liga y cómo afectó esta decisión injusta a la tabla de clasificación?

«Contacto leve y teatro»: Puntos clave del análisis de Pavel Fernández

Las conclusiones principales del experto y los detalles de la disputa:

La naturaleza del contacto: No hubo uso de fuerza excesiva por parte de Dean Huijsen para detener al rival, solo se observó un leve agarrón;

La simulación de Giuliano: El extremo del Atlético, Giuliano Simeone, no cayó por ser detenido, sino que se desplomó artificialmente en cuanto sintió el contacto físico;

Error en la intervención del VAR: Según el exárbitro, el colegiado Ortiz Arias tomó una conclusión errónea tras revisar el monitor del VAR y no debió señalar el punto de penalti;

El problema del doble castigo: En la jugada, el hecho de mostrar tarjeta roja y señalar penalti al mismo tiempo dejó al Real en una situación extremadamente desfavorable;

Impacto directo en el resultado: El gol marcado por Alejandro Grimaldo en ese polémico penalti sentó las bases para la victoria por 2:1 de los «colchoneros».

Derbi madrileño (7ª jornada): Estadísticas de la jugada Huijsen-Simeone

Comparativa entre la decisión arbitral y la pericia del especialista:

Indicadores y aspectos Decisión del árbitro central (Miguel Ortiz Arias) Valoración del exárbitro (Pavel Fernández) Primera decisión Tarjeta amarilla a Dean Huijsen Lucha normal y contacto leve Tras revisión del VAR Tarjeta roja directa + Penalti «¡Eso no era penalti!» Acción de Giuliano Simeone Víctima detenida por el rival Caída deliberada al sentir el contacto Ejecución del penalti Alejandro Grimaldo (Gol, minuto 53) Pena máxima injustamente señalada Impacto en la tabla Atlético — 16 puntos (2º puesto) Real — Bajó al 3º puesto con 15 puntos

Pericia arbitral: ¿Por qué esta decisión está sacudiendo La Liga?

Conclusiones de los insiders del fútbol español y observadores del comité arbitral:

Prueba de las quejas de Mourinho: Las palabras del entrenador del Real, José Mourinho, tras el partido: «El árbitro era un árbitro de partidos pequeños, el VAR tiene un historial pesado contra nosotros», fueron plenamente confirmadas por la conclusión profesional de Fernández;

Violación del protocolo VAR: Según las reglas modernas, el videoarbitraje solo debe llamar al árbitro central en caso de «error claro y obvio» (clear and obvious error). La intervención del VAR en una situación de contacto leve es contraria a los principios del sistema;

Un giro valioso en la tabla: Precisamente debido a este penalti injusto y a la tarjeta roja, el Atlético se colocó 2º con 16 puntos, mientras que el Real se quedó con 15, a una distancia de 6 puntos del líder, el FC Barcelona (21 puntos);

Presión sobre el comité de árbitros español: El reconocimiento de esta decisión como un «error» por parte de árbitros independientes podría llevar a la congelación de las próximas designaciones de Ortiz Arias y del árbitro de video Trujillo.

Esta declaración de Pavel Fernández reforzó las sospechas de que la victoria en el derbi madrileño no fue fruto de una lucha limpia, sino producto de un grave error arbitral.

¿Crees que el leve agarrón de Dean Huijsen realmente no era penalti o el exárbitro está tomando partido por el Real? ¿Consideras la caída de Giuliano Simeone como una actuación magistral? ¡Deja tus opiniones personales en los comentarios y comparte este análisis de la polémica arbitral más candente de La Liga con todos los aficionados al fútbol!