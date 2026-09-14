Dos golpes letales en los últimos minutos: El Atlético vence a la Real Sociedad

Uno de los duelos centrales de la 5.ª jornada de La Liga tuvo lugar en San Sebastián, donde el Atlético de Madrid visitó a la Real Sociedaden un partido duro y sin concesiones, logrando 3 puntos vitales. Aunque los «colchoneros» enfrentaron una feroz resistencia de los locales durante gran parte del encuentro, mostraron voluntad y sangre fría en los minutos finales para ganar 2-0. El destino del partido fue decidido por un penalti transformado por Alejandro Grimaldo en el minuto 84 y un gol de contraataque de Jonathan David en el minuto 90.

Gracias a este valioso triunfo a domicilio, los pupilos de Diego Simeone alcanzan los 10 puntos y ascienden directamente al 4.º puesto de la tabla. La Real Sociedad, por su parte, se queda con 7 puntos en la 12.ª posición. ¿Cómo logró el Atlético romper el empate 0-0 hasta el minuto 84, cómo influyeron los tres cambios de Simeone en el minuto 60 y cuánta presión están ejerciendo los madrileños sobre los líderes en la carrera por el título?

6 minutos de «fuego» en San Sebastián: goles decisivos en los minutos 84 y 90

El dramatismo principal del encuentro ocurrió al final del partido:

Penalti de sangre fría en el minuto 84: Cuando el partido parecía encaminarse al empate, los madrileños obtuvieron un penalti: Alejandro Grimaldo superó a Remiro desde los 11 metros sin errores, poniendo al Atlético en ventaja;

El punto final de Jonathan David en el minuto 90: Aprovechando los espacios en la defensa de los locales volcados al ataque, el delantero suplente David puso el 2-0 en el minuto 90, acabando con cualquier intriga;

Oblak y el muro defensivo: La línea defensiva liderada por Jan Oblak (Pubil, Romero, Hranáč y Simeone) repelió los ataques peligrosos de los vascos sin errores, manteniendo su portería a cero.

La jugada maestra de Simeone: los suplentes decidieron el destino del partido

Los cambios planificados por el técnico del Atlético en el minuto 60 fueron el factor clave de la victoria:

La entrada de Jonathan David: Entrando por Marcos Llorente, David aumentó la velocidad y la presión en ataque, terminando por anotar el gol de la victoria;

El equilibrio de Koke y Cardoso: Entrando por Lee Kang-in y Baena, los experimentados Koke y Cardoso estabilizaron el control en el medio campo, cortando de raíz los contraataques de la Real Sociedad;

Plantillas fuertes en todos los aspectos: En el Atlético, creativos como Lookman y Hjulmand mostraron actividad, mientras que la Real Sociedad confió en la fuerza de Remiro, Gómez, Sučić, Barrenetxea y Oyarzabal (luego Kubo y Óskarsson).

10 puntos y 4.º lugar: la persecución por el título continúa

Esta victoria intensificó la situación en la tabla de La Liga:

El Atlético en el top 4: Tras 5 partidos, el equipo de Simeone suma 10 puntos y se ha asentado en la 4.ª posición de La Liga, vigilando de cerca al líder, el FC Barcelona (15 puntos), y a sus perseguidores;

El declive de la Real Sociedad: El club vasco se estanca con 7 puntos y cae al 12.º lugar, y las pérdidas consecutivas de puntos alejan al equipo de la zona europea;

Simeone muestra carácter: Arrebatar la victoria en los minutos finales en partidos difíciles fuera de casa demuestra que las ambiciones de título de los «colchoneros» siguen siendo altas.

Estos 3 puntos obtenidos en San Sebastián demostraron que el Atlético sigue siendo uno de los equipos más peligrosos de Europa, no solo por la profundidad de su plantilla, sino también por la flexibilidad táctica de su cuerpo técnico.

¿Crees que el Atlético, reforzado con nuevos nombres como Alejandro Grimaldo y Jonathan David, puede presentar una verdadera resistencia esta temporada en La Liga al FC Barcelona y al Real Madrid ? ¿La táctica de Diego Simeone en los minutos finales demuestra que sigue siendo uno de los mejores estrategas del mundo? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis de La Liga con todos los aficionados al fútbol y tus seres queridos!