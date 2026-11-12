El sitio web oficial del club de fútbol londinense « Crystal Palace » ha anunciado la finalización prematura de su colaboración con el entrenador principal Pierre Sage. La racha de malos resultados del equipo en la Premier League ha obligado a la directiva a tomar esta drástica decisión.

El despido de Pierre Sage y los resultados de inicio de temporada

El técnico francés asumió el mando del equipo en junio de 2026, sucediendo a Oliver Glasner. Sin embargo, bajo su dirección, el juego de los londinenses no cuajó. Desde el inicio de la temporada actual, el « Crystal Palace » ha sufrido 7 derrotas en la Premier League, logrando solo 2 victorias .

« El club agradece a Pierre y a su cuerpo técnico por su trabajo y les desea éxito en sus futuros proyectos. La información sobre el nombramiento del nuevo entrenador se dará a conocer próximamente », señala el comunicado oficial del club.

Rendimiento y estadísticas del club Datos Despido del entrenador Pierre Sage (Crystal Palace) Resultados de la temporada actual 7 derrotas, 2 victorias en 10 jornadas Puntos acumulados 7 puntos Posición en la tabla de la Premier League 20.º lugar (última posición)

¿Qué le espera al club?

Con solo 7 puntos tras 10 jornadas de la Premier League, el Crystal Palace ocupa actualmente el último lugar de la tabla, el 20.º. Se espera que la directiva presente pronto a un nuevo entrenador experimentado para sacar al equipo de la zona de descenso.

¿Quién crees que sería el candidato ideal para sacar al Crystal Palace de esta crisis? ¡Deja tu opinión en los comentarios!