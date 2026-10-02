Situación inesperada en la Premier League: Brighton se lleva todos los premios de septiembre

Se anunciaron los mejores de septiembre en la Premier League. Brighton realizó un verdadero despliegue al ganar todas las categorías principales.

El experimentado mediocampista de 35 años de las «Seagulls» Pascal Groß fue nombrado jugador del mes de septiembre. El mediocampista alemán disputó 3 partidos el mes pasado, anotó 2 goles y dio 3 asistencias, siendo el principal responsable de la racha invicta de su equipo.

Resultado histórico y récord

En la lucha por el premio, Pascal Groß superó a Mohamed Belloumi (Hull), Jayden Bogle (Leeds), Alexander Isak y Jarell Quansah (Liverpool), su compañero Charalampos Kostoulas, Kevin Schade (Brentford) y Antoine Semenyo (Manchester City).

Además, Groß entró en la lista de los pocos jugadores mayores de 35 años en ganar este premio en la historia de la Premier League. Solo 5 estrellas mayores han logrado este reconocimiento:

Stuart Pearce — 38 años, 10 meses

Teddy Sheringham — 38 años, 6 meses

Cristiano Ronaldo — 37 años, 2 meses

Gianfranco Zola — 36 años, 3 meses

Paul Scholes — 35 años, 9 meses

Hürzeler — entrenador del mes

El entrenador de Brighton Fabian Hürzeler fue reconocido como entrenador del mes en la Premier League. Bajo el mando del técnico alemán de 33 años, el club registró 2 victorias y 1 empate en 3 partidos, con una diferencia de goles de «+8». Hürzeler superó en la votación a Andoni Iraola (Liverpool) y Enzo Maresca (Manchester City). Este es su segundo reconocimiento de este tipo en su carrera (el primero fue en agosto de 2024).

Además, el autor del gol más bonito del mes también fue del Brighton: el disparo del capitán Lewis Dunk contra el Coventry (5-0) fue elegido como el mejor.