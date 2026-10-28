Victoria heroica de la Roma y remontada increíble del equipo de Fàbregas

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Victoria heroica de la Roma y remontada increíble del equipo de Fàbregas

La 9.ª jornada de la Serie A estuvo llena de drama y goles. En el Stadio Olimpico de Roma, la Roma logró una victoria heroica por 4-2 en un intenso partido contra el Cagliari.

Además, el equipo de Como, dirigido por Cesc Fàbregas, mostró una gran determinación en su visita a Turín, marcando goles consecutivos en los últimos minutos para asegurar tres puntos cruciales.

Roma – Cagliari (4-2): La garra de los «Giallorossi»

El encuentro en Roma ofreció a los espectadores un verdadero espectáculo de fútbol:

  • Gol tempranero y equilibrio: A los 10 minutos, M'Bala Nzola transformó un penalti para adelantar a los sardos; sin embargo, 5 minutos después, Emmanuel Lulli empató el marcador;

  • La actividad de Pisilli: En el minuto 21, el joven talento Niccolò Pisilli encontró la red, dando la ventaja a los «Lobos»;

  • Explosión en los minutos finales: En el minuto 81, Daniel Maldini puso el 2-2, devolviendo la intriga; pero los suplentes Mora (85') y Donyell Malen (87') marcaron dos goles en dos minutos, dando a la Roma una victoria sólida por 4-2;

  • Situación en la tabla: Tras este éxito, la Roma suma 21 puntos y se coloca firmemente en la 3.ª posición. El Cagliari se mantiene 9.º con 13 puntos.

Torino – Como (1-3): 3 goles en 9 minutos para los pupilos de Fàbregas

El partido en Turín pasó a la historia gracias a una remontada increíble de los visitantes:

  • La superioridad del Torino: En el minuto 24, Che Adams adelantó a los turineses, y los locales mantuvieron el resultado durante la mayor parte del encuentro;

  • El shock a partir del minuto 81: Todo cambió al final del partido: en el minuto 81, Ramon empató el marcador;

  • El golpe definitivo: En el minuto 87, Nico Paz adelantó a los visitantes, y en el minuto 90, Martin Baturina estableció el marcador final de 1-3;

  • Lucha por competiciones europeas: Gracias a esta sensacional remontada, el Como sube al 5.º puesto con 17 puntos, mientras que el Torino, derrotado, cae al 6.º lugar con 16 puntos.

Resumen de la 9.ª jornada

  • Roma — Cagliari 4-2

    Goles: Lulli (15'), Pisilli (21'), Mora (85'), Malen (87') — Nzola (10' pen.), Maldini (81');

    Alineación de la Roma: Gollini, N'Dicka, Koulierakis, Mancini (Gilardi, 82'), Lulli (Rensch, 76'), De Roon (Mora, 56'), Cristante, Pisilli, Molina (França, 46'), Castro (Malen, 56'), Soulé.

  • Torino — Como 1-3

    Goles: Adams (24') — Ramon (81'), Paz (87'), Baturina (90');

    Alineación del Como: Sánchez, Valli, Couto, Ramon, Kempf, Perrone (Addai, 58'), Cáceres (Baturina, 58'), Milla (Smolčić, 78'), Da Cunha, Paz, Douvikas.

Esta jornada de la Serie A confirmó la solidez de los favoritos y demostró una vez más que el joven equipo de Cesc Fàbregas es un firme candidato a las plazas europeas.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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