Lyon — Niza: alineaciones y directo

45 Se añaden 3 minutos al partido.

44 El juego se detiene porque Mohamed Amoura (Niza) está en fuera de juego.

44 El Niza controla el ritmo del juego mediante pases cortos y precisos.

39 François Letexier ve la jugada con claridad y señala falta de Mohamed Amoura (Niza). El Lyon lanzará la falta.

36 El Lyon ejecuta rápido el tiro libre, intentando mantener el ritmo del partido.

36 Niels Nkounkou (Niza) intentó ir al suelo con todo, pero el colegiado François Letexier señaló falta. Cobre. Es muy probable que el Lyon intente colgar el balón al área.

36 ¡Gol! Zakary Athekame envió un balón largo para Tanner Tessmann (Lyon), quien no falló a corta distancia y mandó el esférico al fondo de la red por la esquina izquierda. 2:1.

34 Youssouf Ndayishimiye (Niza) comete falta para cortar el avance rival. Lyon gana un tiro libre.

32 ¡Yevann Diouf hace una parada brillante! Julien Duranville (Lyon) se deshace fácilmente de los defensas y dispara desde media distancia. Su disparo raso va hacia el centro de la portería, ¡pero el portero logra despejar el balón!

32 ¡Gol! Pavel Šulc (Lyon) llega primero al rechace dentro del área y define con picardía al rincón izquierdo de la portería. ¡1-1!

30 Tanner Tessmann (Lyon) se libra de la tarjeta del árbitro a pesar de una dura falta sobre su rival. Tiro libre a favor del Niza.

22 Mohamed Amoura (Niza) luchó con fuerza y François Letexier pitó falta. Tiro libre a favor del Lyon.

20 El saque de esquina ejecutado por el Niza fue despejado con seguridad por el portero del Lyon, Rémy Descamps.

18 Jonathan Clauss asiste a Elye Wahi (Niza), quien recibe el balón dentro del área y lo manda rápidamente al fondo de la red por la esquina inferior izquierda. El portero no pudo hacer nada. ¡0-1!

15 El Lyon parece estar encontrando su ritmo en el juego y controla el balón. Los grandes movimientos de los delanteros están dando opciones a los defensas para iniciar la jugada.

11 Kail Boudache (Lyon) desaprovechó una gran ocasión. Lanzó una falta desde fuera del área, pero su disparo desviado se marchó muy lejos del poste izquierdo. El balón salió y se señaló saque de puerta para el Niza.

11 Kaelen Boudache (Lyon) lanza la falta.

10 Nils Nkouku (Niza) no debería sorprenderse por la tarjeta amarilla del árbitro, el colegiado calmó muy bien la situación.

10 Los jugadores del Lyon combinan con pases cortos buscando romper la defensa rival y montar un rápido contrataque.

7 Abner Vinicius (Lyon) sacó un disparo potente desde lejos, pero el balón se marchó muy desviado del poste derecho. El balón salió del campo y se señaló saque de puerta para el Niza.

5 Ningún jugador del Lyon pudo llegar al córner ya que fue un centro demasiado pasado y salió del campo. Saque de puerta para el Niza.

3 Julien Duranville (Lyon) está disgustado consigo mismo, ya que se metió en una buena posición pero dio un pase impreciso. El balón salió del campo y se señala saque de puerta para el Niza.

1 El árbitro pitó y el partido ha comenzado.

23:48 Los jugadores están en el campo y el Niza saca de centro.

23:48 El partido de hoy será dirigido por François Letexier.

23:48 Ya se conocen las alineaciones iniciales de ambos equipos, ahora podéis consultarlas.