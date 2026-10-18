Lyon — Niza: alineaciones y directo
El partido de la Ligue 1 entre Lyon y Niza comenzará el 18 de octubre a las 20:45 (hora local).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Lyon: 40. Descamps R., 13. Attecamé Z., 22. Mata C., 19. Niakate M. (capitán), 16. Abner Vinícius, 6. Tessmann T., 2. Bidstrup M., 26. Boudaoui H., 99. Nartey N., 24. Duranville J., 10. Schulz N.
Suplentes del Lyon: 20. Bahere F., 1. Greif D., 45. Himbert R., 21. Kluivert J., 18. Mera K., 23. Morton T., 11. Nakamura K., 7. Nuamah E., 8. Tolisso C.
Entrenador del Lyon: Fonseca P.
Alineación inicial del Niza: 23. Diouf I., 5. Abdelmonem M., 55. Ndayishimiye Y., 35. Mandza C., 92. Clauss J., 28. Witsel A. (capitán), 6. Boudaoui H., 27. Nkunku C., 7. Guessand G., 9. Amoura M., 11. Wahi E.
Suplentes del Niza: 77. Boulhendi T., 39. Coulibaly D., 10. Diop S., 21. Jansson I., 84. Coutune H., 41. Morana D., 29. Ngoumou N., 8. Sanson M., 36. Seydou A.
Entrenador del Niza: Pantaloni O.
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