Brest - Niza: alineaciones y directo
El encuentro Brest - Niza, correspondiente a la Ligue 1, comenzará el 23 de octubre a las 23:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Brest: 1. Coudert G., 70. Lala K., 29. Chardonnet B., 4. Coulibaly S., 2. Locko B., 13. Camara M., 8. Magnetti H. (capitán), 17. Baldé M., 23. Doumbia K., 9. Mounié S., 19. Ajorque L.
Suplentes del Brest: 18. Bizot M., 6. Martin J., 11. Le Douaron J., 21. Del Castillo R., 32. Camblan A., 39. N'Diaye A., 7. Pereira Lage M., 30. Coudert G., 20. Zogbé L.
Entrenador del Brest: Roy E.
Alineación titular del Niza: 23. Bulka M., 36. Mendy F., 55. Ndayishimiye Y., 5. Abdelmonem M., 92. Clauss J., 6. Boudaoui H., 28. Rosario P. (capitán), 27. Louchet T., 7. Boga J., 9. Guessand E., 11. Cho M.-A.
Suplentes del Niza: 77. Dupé M., 39. Doumbouya M., 10. Diop S., 21. Bombito M., 84. Camara A., 35. Bard M., 41. Nandjou K., 29. Bouanani B., 8. Sanson M.
Entrenador del Niza: Haise F.
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