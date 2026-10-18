Juventus – Lazio: alineaciones y directo

45 Tras un balón parado ejecutado por la Lazio, uno de los defensores se hizo fácilmente con el balón.

45 ¡TRAVESAÑO! Nuno Tavares (Lazio) saca un potente disparo desde fuera del área y el balón se estrella en el larguero. ¡Vaya disparo!

43 Randal Kolo Muani (Juventus) le ganó la espalda a la defensa, pero el juez de línea señaló fuera de juego y el árbitro detuvo el juego.

41 Kenneth Taylor (Lazio) comete falta y el árbitro le muestra justamente la tarjeta amarilla.

39 Randal Kolo Muani (Juventus) cometió falta al intentar robar el balón. Davide Massa lo vio perfectamente y pitó.

37 Mattia Zaccagni envió un centro magnífico al área. Oliver Provstgaard (Lazio) llegó al balón y remató de cabeza desde cerca del punto de penalti para mandarlo al rincón derecho, dejando sin opciones a Guglielmo Vicario. Demostró su olfato goleador: una definición brillante. Marcador 0-1.

37 Se ejecutó el saque de esquina, pero el Lazio no lo aprovechó, el defensa despejó el balón.

36 Gustav Isaksen (Lazio) hace una gran jugada individual desde el centro del campo y dispara, pero un defensa bloquea el balón con el cuerpo, evitando un gol casi seguro. Habrá córner para el Lazio.

35 Estadística de remates a puerta – 1:0.

33 Randal Kolo Muani (Juventus) intentó regatear a un rival, pero el balón fue despejado.

32 Davide Frattesi (Lazio) envía un centro raso desde fuera del área buscando un compañero, pero un defensa despeja el peligro con tranquilidad.

30 Gustav Isaksen (Lazio) llegó al centro al área, pero su cabezazo picado se marchó rozando el poste izquierdo y se quedó lamentándose. El balón salió y el árbitro señaló saque de puerta para la Juventus.

29 Nicolás González (Juventus) comete falta en ataque y el árbitro hace sonar el silbato.

29 Bremer (Juventus) no pudo enviar un centro preciso al área. El balón salió y la Lazio sacará de puerta.

27 El árbitro Davide Massa vio la falta cometida por Tijjani Noslin (Lazio) y pitó sin pensarlo dos veces.

26 El balón le cayó a Randal Kolo Muani (Juventus) en el centro del área, disparó alto, pero el defensa despejó magistralmente.

25 La alegría duró poco para la Juventus: tras la revisión del VAR, el árbitro señaló fuera de juego ¡y el gol fue anulado!

25 La alegría de los jugadores de la Juventus podría estar justificada, ya que el árbitro Davide Massa va a usar el VAR para revisar un fuera de juego.

24 ¡GOL ANULADO! Tras la anulación del tanto de Randal Kolo Muani (Juventus) por fuera de juego, se desataron grandes protestas y discusiones en el césped.

23 El balón salió del campo, saque de esquina. La Lazio tiene la oportunidad de crear peligro en la portería rival.

22 Nuno Tavares (Lazio) intenta encontrar a un compañero con un último pase desde fuera del área, pero un defensa despeja el balón. El balón sale fuera. Oportunidad para el Lazio de marcar de córner.

21 Gustav Isaksen (Lazio) envía un gran pase al área. Sin embargo, el defensa rival está atento y despeja el balón para alejar el peligro.

19 Kerim Alajbegovic (Juventus) envió un pase largo, pero le faltó fuerza para llegar a sus compañeros y un defensa lo interceptó.

17 Tijjani Noslin (Lazio) cayó en fuera de juego, el árbitro hizo sonar el silbato y detuvo el juego.

16 El saque de esquina ejecutado por Douglas Luiz (Juventus) fue despejado por los defensores.

15 Zeki Çelik (Juventus) intenta avanzar, pero un rival despeja el balón. La Juventus sacará de esquina.

13 Juventus - Lazio. Resultado: 0-0. Douglas Luiz (Juventus) sacó el córner rápidamente en corto.

12 Randal Kolo Muani (Juventus) desperdicia una buena ocasión, su centro al área es bloqueado por los defensas. El árbitro pita, Juventus sacará de esquina.

11 ¡Nicolás González (Juventus) desperdicia una gran oportunidad! Recibió un pase preciso dentro del área y disparó raso hacia el centro de la portería. Sin embargo, su remate careció de fuerza y el portero se quedó con el balón sin problemas.

10 Kenneth Taylor (Lazio) encontró espacio y centró desde la banda al área, pero el pase le faltó precisión para crear peligro en la portería rival. El balón se marchó fuera y habrá saque de puerta para la Juventus.

8 Tijjani Noslin (Lazio) protagonizó una jugada individual, pero un defensa lo frenó y evitó el peligro.

7 Un buen despeje del defensa significa que la Juventus no saca provecho del saque de esquina.

6 Pierre Kalulu (Juventus) envió un centro peligroso al área, pero los defensores despejaron el balón. El balón salió del campo y el juez de línea señaló un saque de esquina. Córner a favor de la Juventus.

5 Kerim Alajbegovic (Juventus) saca un potente disparo al centro de la portería, convirtiéndose en una parada sorprendentemente difícil para Christos Mandas.

4 Gustav Isaksen (Lazio) se marchó hacia la portería, pero un defensa llegó a tiempo para robarle el balón. El esférico salió y el portero de la Juventus sacará de puerta.

3 ¡Peligro! Nuno Tavares (Lazio) mete el balón al área, pero Guglielmo Vicario sale a tiempo para despejar el peligro.

1 El partido acaba de empezar.

23:51 ¡Por fin los jugadores han saltado al campo! Sacará el Lazio.

23:51 Davide Massa ha sido designado como árbitro principal para el partido de hoy.

23:51 En los detalles del partido, puedes consultar las alineaciones de los equipos antes del inicio.