El choque central de la 7ª jornada de la Serie A italiana terminó con un shock inesperado para los aficionados reunidos en el Allianz Stadium de Turín. En casa, el club de la Lazio recibiendo al Juventus encajó 3 goles sin respuesta, sufriendo una dura derrota por 0-3.

Los romanos, dirigidos por Gennaro Gattuso, mostraron gran disciplina, contraataques fríos y una ejecución perfecta fuera de casa para asegurar 3 puntos valiosos.

Los goles de los romanos en ambas mitades

Durante el encuentro, los visitantes mantuvieron el control del juego, rompiendo la defensa local con ataques planificados:

Provstgaard abre el marcador: En el minuto 37, el jugador de la Lazio, Provstgaard, aprovechó un espacio en la defensa para batir a Vicario — 0-1;

El contraataque de Isaksen: En la segunda mitad, mientras la «Vecchia Signora» se volcaba al ataque para empatar, Gustav Isaksen puso el 0-2 en el minuto 66;

El golpe final de Dele-Bashiru: En el minuto 89, el suplente Dele-Bashiru acabó con las esperanzas turinesas, sentenciando el marcador final — 0-3.

Acta del partido

Serie A. 7ª jornada

Juventus — Lazio 0-3

18 de octubre, Allianz Stadium.

Goles: Provstgaard (37), Isaksen (66), Dele-Bashiru (89).

Amonestaciones: Taylor (41), Zaccagni (48).

Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, McKennie, Sarr (Boga, 87), Luiz (Conceição, 67), Çelik (Cambiaso, 74), González (Zhegrova, 67), Alaybegovic (Woltemade, 46), Kolo Muani.

Lazio: Mandas, Florian, Šutalo, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor (Dele-Bashiru, 69), Isaksen (Lazzari, 79), Noslin (Pinamonti, 69), Zaccagni (Pedrasa, 86).

Tabla de posiciones: La Lazio en la carrera por el título, la Juventusen el 8º puesto

Este triunfo ha intensificado al máximo la intriga por el campeonato italiano: