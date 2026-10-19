«Sensación» en la Serie A: la Lazio arrolla a la Juventus a domicilio y alcanza al Inter

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«Sensación» en la Serie A: la Lazio arrolla a la Juventus a domicilio y alcanza al Inter

El choque central de la 7ª jornada de la Serie A italiana terminó con un shock inesperado para los aficionados reunidos en el Allianz Stadium de Turín. En casa, el club de la Lazio recibiendo al Juventus encajó 3 goles sin respuesta, sufriendo una dura derrota por 0-3.

Los romanos, dirigidos por Gennaro Gattuso, mostraron gran disciplina, contraataques fríos y una ejecución perfecta fuera de casa para asegurar 3 puntos valiosos.

Los goles de los romanos en ambas mitades

Durante el encuentro, los visitantes mantuvieron el control del juego, rompiendo la defensa local con ataques planificados:

  • Provstgaard abre el marcador: En el minuto 37, el jugador de la Lazio, Provstgaard, aprovechó un espacio en la defensa para batir a Vicario — 0-1;

  • El contraataque de Isaksen: En la segunda mitad, mientras la «Vecchia Signora» se volcaba al ataque para empatar, Gustav Isaksen puso el 0-2 en el minuto 66;

  • El golpe final de Dele-Bashiru: En el minuto 89, el suplente Dele-Bashiru acabó con las esperanzas turinesas, sentenciando el marcador final — 0-3.

Acta del partido

Serie A. 7ª jornada

Juventus — Lazio 0-3

18 de octubre, Allianz Stadium.

Goles: Provstgaard (37), Isaksen (66), Dele-Bashiru (89).

Amonestaciones: Taylor (41), Zaccagni (48).

  • Juventus: Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumí, McKennie, Sarr (Boga, 87), Luiz (Conceição, 67), Çelik (Cambiaso, 74), González (Zhegrova, 67), Alaybegovic (Woltemade, 46), Kolo Muani.

  • Lazio: Mandas, Florian, Šutalo, Provstgaard, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor (Dele-Bashiru, 69), Isaksen (Lazzari, 79), Noslin (Pinamonti, 69), Zaccagni (Pedrasa, 86).

Tabla de posiciones: La Lazio en la carrera por el título, la Juventusen el 8º puesto

Este triunfo ha intensificado al máximo la intriga por el campeonato italiano:

  • La Lazio alcanza al líder: Los pupilos de Gattuso sumaron 19 puntos igualando al Inter en la cima de la tabla y ocupando el 2º puesto por diferencia de goles;

  • La Juventus se queda atrás: Tras perder puntos importantes, el gigante turinés se queda con 11 puntos y se mantiene en la 8ª posición.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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