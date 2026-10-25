El equipo de Gattuso vence al Parma en Roma y se coloca líder de la Serie A

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El equipo de Gattuso vence al Parma en Roma y se coloca líder de la Serie A

En el marco de la octava jornada de la Serie A italiana, el club romano de la Lazio recibió al Parma y, en un partido intenso, selló una victoria crucial por 2-1. Los romanos, dirigidos por Gennaro Gattuso, aseguraron 3 puntos valiosos gracias a los goles de la segunda parte, alcanzando el liderato en solitario de la tabla.

Momentos decisivos y autogol

El encuentro se desarrolló bajo el dominio total de los anfitriones:

Disparo preciso de Taylor:

  • Aunque el marcador no se movió en la primera parte, los romanos aumentaron la presión tras el descanso. En el minuto 51, Taylor abrió el marcador (1-0); El error de Diego Carlos:

  • Siete minutos después, en el 58', el defensa del Parma Diego Carlos marcó en propia puerta, poniendo el 2-0 en el marcador; Respuesta en los últimos instantes:

  • Cerca del final, concretamente en el minuto 90+5, el visitante Lontani recortó distancias, pero esto no cambió el resultado final (2-1). Situación en la tabla

Este éxito refuerza drásticamente la posición del club romano en la lucha por el título:

Lazio líder:

  • Los pupilos de Gennaro Gattuso alcanzan los 22 puntos y ascienden al 1er puesto de la Serie A; La situación del Parma:

  • Con solo 4 puntos, los visitantes permanecen en la parte baja de la tabla, en la 19ª posición. Ficha del partido: Serie A. Jornada 8

Lazio — Parma 2-1

Goles:

Taylor 51, Diego Carlos 58 (p.p.) — Lontani 90+5.

  • Lazio: Mandas, Floriani, Provstgard (Leite, 46), Sutalo, Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor (Bashiru, 71), Isaksen (Lazzari, 77), Zaccagni (Pedrasa, 77), Noslin.

  • Parma: Corvi, Drobnic, del Prato, Troilo, Diego Carlos, Valeri, Keita, Serro (Bernabe, 46), Ordonez (Lontani, 64), Toure, Romero (Fabbian, 79).

  • «Parma»: Korvi, Drobnich, del Prato, Troylo, Diyego Karlos, Valeri, Keyta, Serro (Bernabe, 46), Ordones (Lontani, 64), Ture, Romero (Fabbian, 79).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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