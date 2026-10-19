El Olympique de Lyon se convierte en líder, el Mónaco sufre una derrota sensacional

La 7ª jornada de la Ligue 1 concluyó con cambios inesperados en la parte alta de la tabla. Tras los dramáticos encuentros del 18 de octubre, el Olympique de Lyon se colocó líder por diferencia de goles, mientras que el Mónaco, hasta ahora invicto, perdió sus primeros puntos y el liderato.

Además, el Olympique de Marsella marcó 5 goles fuera de casa, y el duelo entre el Paris FC y el Rennes se convirtió en un thriller con 4 penaltis y 7 goles.

El Lyon mantiene la victoria en inferioridad numérica

El Lyon, que recibió al Niza en casa, logró una victoria remontada por 2-1:

Gol rápido de Wahi: En el minuto 18, Wahi abrió el marcador para el Niza;

Dos goles en 4 minutos: El Lyon aumentó la presión y dio la vuelta al marcador con los goles de Schulz (32') y Tessmann (36');

Tarjeta roja en el minuto 70: A pesar de la expulsión de Nakamura en el minuto 70, los locales mantuvieron el resultado con un hombre menos y con 14 puntos, se convirtieron en líderes de la tabla por diferencia de goles.

El primer tropiezo del Mónaco en la temporada

El Mónaco, que venía mostrando un gran nivel, perdió inesperadamente fuera de casa ante el Lorient:

El penalti decisivo: El destino del partido se decidió en el minuto 61 con un penalti transformado por Kadiou (1-0);

Pérdida del liderato: Debido a su primera derrota de la temporada, los monegascos cayeron al 5º puesto con 14 puntos.

Thrillers: 7 goles y un triplete de penaltis de un jugador

El resto de los partidos de la jornada fueron espectaculares y prolíficos:

Angers — Marsella (2-5): El Marsella goleó a su rival a domicilio. Aunque Guiri falló un penalti en el minuto 59, se redimió un minuto después. Abdelli, Kamissoko, Harit y Luis Henrique también marcaron para el equipo;

Paris FC — Rennes (4-3): Este encuentro se convirtió en uno de los más insólitos de la historia de la Ligue 1. El árbitro señaló nada menos que 4 penaltis . Curiosamente, el delantero del Rennes, Lepol, registró un triplete de penaltis (minutos 29, 74, 88). Sin embargo, el gol de penalti de Sinayoko en el 90+7' dio al Paris FC una victoria dramática por 4-3;

Le Havre — Auxerre (1-3): El doblete de Namaso (40', 61') y el gol de Faivre (81') aseguraron la victoria del Auxerre.

Situación en la tabla tras la 7ª jornada

La lucha entre los cinco primeros de la liga francesa se ha vuelto extremadamente reñida: