El Mónaco derrota al Marsella y se coloca líder en Francia

La segunda jornada de la Ligue 1 ofreció a los aficionados un duelo estelar entre dos de los clubes más grandes y tradicionales del país: el Mónaco y el Marsella. Los monegascos mostraron un gran nivel en casa y superaron a su rival con un sólido 2-0.

La actuación estelar del delantero del Mónaco, Brunner, fue el factor determinante para decidir el destino del encuentro.

El recital de Brunner y la victoria por 2-0

Los momentos clave del partido:

Gol tempranero: Ya en el minuto 13, Brunner aprovechó un error en la línea defensiva del Marsella para abrir el marcador (1-0);

Doblete y sentencia: En el minuto 54 de la segunda parte, Brunner volvió a marcar, ampliando la ventaja a dos goles y sellando su doblete;

Control absoluto: El Mónaco mantuvo una defensa sólida durante el resto del encuentro, sin dar opciones al Marsella para recortar distancias.

El Mónaco, líder absoluto con 6 puntos

Esta importante victoria afectó la tabla de posiciones de la siguiente manera:

Puntaje perfecto para los monegascos: Tras 2 jornadas, el Mónaco suma 6 puntos y se coloca como líder en solitario de la Ligue 1;

Tropiezo del Marsella: El Marsella, tras caer fuera de casa, se mantiene en la octava posición con 3 puntos.

Ficha técnica y alineaciones