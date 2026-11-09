Jornada 10 en Francia: el Lille sube al 2º puesto, el Lyon pierde, el Marsella gana

Han concluido los encuentros de la 10ª jornada de la Ligue 1. Los últimos partidos provocaron cambios significativos en la parte alta y media de la tabla.

Mientras que el Lille celebró una victoria difícil fuera de casa para subir al 2º puesto, el Marsella regresó del campo del Lens con tres puntos. El Lyon perdió puntos al caer en Brest, y el Mónaco dejó escapar la victoria contra un equipo de la parte baja debido a un gol en los últimos segundos.

Eventos clave y aspectos destacados de la jornada

Los partidos de la 10ª jornada se recordarán por los siguientes hechos importantes:

Gran paso del Lille (1:2): Tras ganar en el campo del Rennes gracias a los goles de Diaoune y Ngoy, el equipo suma 21 puntos y se asienta en la 2ª posición del campeonato;

El Marsella entra en el top 4 (1:2): El gol rápido de Amine Gouiri en el minuto 2 y el tanto decisivo de Abdallah en el 82 dieron a los marselleses la 4ª plaza con 18 puntos;

El tropiezo del Lyon fuera de casa (2:0): El Lyon, que perseguía a los líderes, visitó al Brest, encajó un gol en cada parte y se quedó en la 5ª posición con 17 puntos;

El error del Mónaco en el minuto 90 (1:1): Aunque Coulibaly abrió el marcador en el minuto 40, los monegascos no pudieron mantener la ventaja: en el minuto 90, el delantero del Le Mans, Solas, igualó el marcador, asegurando un empate inesperado.

Ligue 1. Todos los resultados de la 10ª jornada

Lens — Marsella 1:2 Goles: Thauvin (20) — Gouiri (2), Abdallah (82).

Rennes — Lille 1:2 Goles: Dia (31) — Diaoune (24), Ngoy (68).

Brest — Lyon 2:0 Goles: Ejuma (22), Ajorque (90+4, pen.).

Le Mans — Mónaco 1:1 Goles: Solas (90) — Coulibaly (40).

Le Havre — Lorient 0:2 Goles: Touré (18), Makengo (90+5).

Angers — Niza 0:2 Goles: Diop (2), Clauss (78).

Situación en la tabla: La persecución de los líderes

Tras la 10ª jornada, la relación de fuerzas en la parte alta es la siguiente: