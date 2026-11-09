Jornada 10 en Francia: el Lille sube al 2º puesto, el Lyon pierde, el Marsella gana

·13·Deportes
Jornada 10 en Francia: el Lille sube al 2º puesto, el Lyon pierde, el Marsella gana

Han concluido los encuentros de la 10ª jornada de la Ligue 1. Los últimos partidos provocaron cambios significativos en la parte alta y media de la tabla.

Mientras que el Lille celebró una victoria difícil fuera de casa para subir al 2º puesto, el Marsella regresó del campo del Lens con tres puntos. El Lyon perdió puntos al caer en Brest, y el Mónaco dejó escapar la victoria contra un equipo de la parte baja debido a un gol en los últimos segundos.

Eventos clave y aspectos destacados de la jornada

Los partidos de la 10ª jornada se recordarán por los siguientes hechos importantes:

  • Gran paso del Lille (1:2): Tras ganar en el campo del Rennes gracias a los goles de Diaoune y Ngoy, el equipo suma 21 puntos y se asienta en la 2ª posición del campeonato;

  • El Marsella entra en el top 4 (1:2): El gol rápido de Amine Gouiri en el minuto 2 y el tanto decisivo de Abdallah en el 82 dieron a los marselleses la 4ª plaza con 18 puntos;

  • El tropiezo del Lyon fuera de casa (2:0): El Lyon, que perseguía a los líderes, visitó al Brest, encajó un gol en cada parte y se quedó en la 5ª posición con 17 puntos;

  • El error del Mónaco en el minuto 90 (1:1): Aunque Coulibaly abrió el marcador en el minuto 40, los monegascos no pudieron mantener la ventaja: en el minuto 90, el delantero del Le Mans, Solas, igualó el marcador, asegurando un empate inesperado.

Ligue 1. Todos los resultados de la 10ª jornada

  • Lens — Marsella 1:2

    Goles: Thauvin (20) — Gouiri (2), Abdallah (82).

  • Rennes — Lille 1:2

    Goles: Dia (31) — Diaoune (24), Ngoy (68).

  • Brest — Lyon 2:0

    Goles: Ejuma (22), Ajorque (90+4, pen.).

  • Le Mans — Mónaco 1:1

    Goles: Solas (90) — Coulibaly (40).

  • Le Havre — Lorient 0:2

    Goles: Touré (18), Makengo (90+5).

  • Angers — Niza 0:2

    Goles: Diop (2), Clauss (78).

Situación en la tabla: La persecución de los líderes

Tras la 10ª jornada, la relación de fuerzas en la parte alta es la siguiente:

Puesto

Equipo

Partidos

Puntos

Estado

2

Lille

10

21

Sube al 2º puesto tras una victoria a domicilio

4

Marsella

10

18

En el top 4 tras su victoria contra el Lens

5

Lyon

10

17

Baja al 5º puesto tras perder contra el Brest

7

Mónaco

10

16

7º puesto tras perder la victoria en el minuto 90

8

Rennes

10

16

8º tras una derrota en casa

Campeonato de FranciaLigue 1LilleMarsellaFútbol
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

La lucha por el título se intensifica: el PSG gana y el Paris FC asciende al 2º puestoLa lucha por el título se intensifica: el PSG gana y el Paris FC asciende al 2º puestoAyer 07:16El Lens vence al Lyon en un partido dramático pese a jugar con diezEl Lens vence al Lyon en un partido dramático pese a jugar con diez10 octubre 06:50Sensación en Francia: el Lille sube al 3er puesto y el Lens pierde puntos claveSensación en Francia: el Lille sube al 3er puesto y el Lens pierde puntos clave31 octubre 07:13El Marsella cae fuera de casa y el Rennes asciende al trono: la sensación de la 4ª jornada en FranciaEl Marsella cae fuera de casa y el Rennes asciende al trono: la sensación de la 4ª jornada en Francia12 septiembre 06:23Lille — Galatasaray: alineaciones y directoLille — Galatasaray: alineaciones y directo21 octubre 20:31Lille — Brest: alineaciones y directoLille — Brest: alineaciones y directo17 octubre 23:04
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
El análisis inesperado de Kasparov: ¿Quién tiene ventaja en el duelo por el título mundial entre Gukesh y Sindarov?
El análisis inesperado de Kasparov: ¿Quién tiene ventaja en el duelo por el título mundial entre Gukesh y Sindarov?