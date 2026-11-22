En la 11ª jornada del campeonato francés, el Paris Saint-Germain derrotó al Niza por 3-2 a domicilio, consolidando su liderato. Sin embargo, la alegría de la victoria parisina se vio empañada por la lesión de Désiré Doué, que parece grave. Por su parte, el Lyon logró tres puntos importantes en el campo del Lille.

La nueva jornada del campeonato de la Ligue 1 francesa continuó con una serie de resultados interesantes. En el partido central de la jornada, el PSG superó con dificultad la resistencia del Niza. Aunque los parisinos lograron una ventaja de dos goles, los locales lucharon hasta los últimos minutos.

Al mismo tiempo, el Lyon venció al Lille fuera de casa, mientras que el Mónaco no pudo ganar de nuevo en su propio estadio.

El PSG mantuvo su ventaja de dos goles y logró la victoria

Niza — PSG 2:3

El encuentro en el campo del Niza no fue fácil para los parisinos. Los locales abrieron el marcador en el minuto 7 gracias a un gol de Mohamed Amoura, poniendo al favorito en una situación complicada.

Sin embargo, el PSG tomó rápidamente el control del juego. En el minuto 30, Senny Mayulu aprovechó un penalti para empatar. Un minuto después, Désiré Doué envió el balón a la red rival, adelantando a los parisinos.

En la segunda parte, los visitantes intentaron mantener la ventaja. En el minuto 84, Ferran Torres puso el 3-1 en el marcador, acercando a su equipo a la victoria.

Pero el Niza no se rindió. En el minuto 4 del tiempo añadido, Ali Abdi marcó para reducir la diferencia. A pesar de ello, los locales no pudieron empatar en el tiempo restante.

Como resultado, el PSG ganó 3-2 y, tras 11 encuentros, alcanzó los 26 puntos, consolidando su liderato en la tabla de clasificación.

El PSG gana, pero la lesión de Doué genera preocupación

El suceso más desagradable del encuentro para los parisinos estuvo relacionado con Désiré Doué. El delantero se lesionó la rodilla al final de la primera parte y tuvo que abandonar el campo en camilla.

El entrenador del PSG, Luis Enrique, dijo que la lesión parecía grave. Sin embargo, subrayó que es necesario esperar los resultados de los exámenes médicos para obtener un diagnóstico preciso.

El estado de Doué causó gran preocupación entre los aficionados parisinos, ya que el jugador ocupa un lugar importante en la línea de ataque del equipo. Su regreso al campo dependerá ahora de los resultados de las pruebas.

El Lyon logró una victoria importante en el campo del Lille

Lille — Lyon 0:1

En otro partido central de la jornada, el Lyon se midió al Lille a domicilio. El único gol del encuentro fue anotado en el minuto 39 por Mads Bidstrup.

El marcador no cambió durante el resto del tiempo y los visitantes mantuvieron la victoria por 1-0. Este resultado le dio al Lyon una oportunidad importante para mejorar su posición en la tabla.

La racha sin victorias del Mónaco llega a seis partidos

Mónaco — Auxerre 1:1

El Mónaco recibió al Auxerre en su estadio, pero no pudo ganar de nuevo. Los visitantes abrieron el marcador en el minuto 28 con un gol de Romain Fehr.

Los locales lograron enderezar la situación en la segunda parte. En el minuto 81, Edan Diop marcó para empatar el partido.

A pesar de ello, el Mónaco no pudo marcar el gol de la victoria en el tiempo restante. El encuentro terminó 1-1 y la racha sin victorias del equipo en el campeonato alcanzó los seis partidos.

Gran victoria del Troyes, éxito mínimo del Brest

El Troyes venció al Le Havre por 3-1 en casa. Aunque los visitantes abrieron el marcador en el minuto 2 con un gol de Josh Maja, los locales cambiaron la situación a su favor.

Antoine Miye marcó un doblete en los minutos 18 y 68. Renaud Ripart sentenció el marcador final en el minuto 7 del tiempo añadido.

En otro encuentro, el Brest venció al Estrasburgo por 1-0 fuera de casa. El único gol del partido lo anotó Noah Edjuma en el minuto 21.

El partido entre el Lens y el Toulouse terminó 1-1. Jayson Russell-Rowe adelantó a los visitantes en el minuto 38, mientras que Mickaël Cuisance restableció el equilibrio al inicio de la segunda parte, en el minuto 46.

Resultados de la 11ª jornada del campeonato francés

Encuentro Marcador Troyes — Le Havre 3:1 Niza — PSG 2:3 Lille — Lyon 0:1 Lens — Toulouse 1:1 Estrasburgo — Brest 0:1 Mónaco — Auxerre 1:1

El PSG consolida el liderato, mientras que el Mónaco no logra salir de la crisis

Los resultados de la 11ª jornada aclararon una vez más la situación de los equipos esta temporada. El PSG mantuvo el liderato con 26 puntos tras una difícil victoria a domicilio. Sin embargo, la lesión de Désiré Doué se convirtió en la mayor incógnita para los parisinos tras la victoria.

El Mónaco, por su parte, no logra detener su racha sin victorias. En las próximas jornadas del campeonato, el equipo intentará cambiar esta tendencia negativa. La lucha en la Ligue 1 es cada vez más intensa.