El Lens vence al Lyon en un partido dramático pese a jugar con diez

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El Lens vence al Lyon en un partido dramático pese a jugar con diez

El encuentro disputado en el estadio Bollaert-Delelis de Lens, correspondiente a la 6ª jornada de la Ligue 1, se convirtió en un auténtico drama futbolístico. El club local, el Lens, recibió al Lyon, uno de los líderes del campeonato, en un partido tenso y nervioso que terminó con una victoria por 2-1 para los locales.

El encuentro comenzó con el dominio total de los anfitriones y terminó con una defensa heroica del equipo, que se quedó con 10 jugadores.

Del gol de Sotoca a la expulsión de Haïdara: Cronología del partido

Los eventos clave y los giros inesperados del partido se desarrollaron de la siguiente manera:

  • Apertura del marcador (minuto 36): La presión ofensiva de los locales dio sus frutos: Florian Sotoca aprovechó una oportunidad clara dentro del área rival para adelantar al Lens;

  • Segundo gol (minuto 76): Cuando el destino del partido parecía sentenciado, Massadio Haïdara puso el 2-0 con un disparo preciso;

  • 8 minutos de heroísmo y expulsión (minuto 84): Ocho minutos después de marcar el segundo gol, Haïdara recibió una tarjeta roja directa por una falta y fue expulsado del campo;

  • Vuelve la intriga (minuto 85): Aprovechando su superioridad numérica, el Lyon recortó distancias un minuto después gracias a un gol de Tino Kadewere (2-1). Sin embargo, el Lens defendió con seguridad el resto del tiempo para asegurar los tres puntos.

Situación en la tabla y próximos destinos

Este encuentro tuvo el siguiente impacto en la clasificación de los equipos:

  • El Lyon se mantiene en la 2ª posición: A pesar de la derrota, el Lyon conserva 11 puntos y se mantiene en el segundo lugar de la tabla tras 6 jornadas;

  • El Lens en el top 7: Gracias a esta importante victoria, los Sang et Or aumentan su cuenta a 7 puntos y ascienden al séptimo puesto;

  • Calendario de la próxima jornada: Tras el parón internacional, el Lens visitará el campo del Troyes el 17 de octubre. El Lyon recibirá al Niza el 18 de octubre.

Ficha del partido

Campeonato de Francia (Ligue 1). 6ª jornada

Lens — Lyon 2:1

Goles: Florian Sotoca (36), Massadio Haïdara (76) — Tino Kadewere (85).

Expulsión: Massadio Haïdara (84, Lens).

La determinación mostrada por el Lens en inferioridad numérica demuestra una vez más que serán un hueso duro de roer para cualquier rival esta temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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