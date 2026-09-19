Gritos de «¡De Zerbi, vete ya!»: la furia de los aficionados del Tottenham

Una verdadera revuelta de seguidores ha estallado en torno al Tottenham, club londinense cada vez más hundido en la crisis en la Premier League. Durante el dramático encuentro del sábado 19 de septiembre, perdido 2-3 en casa ante el Aston Villa, los «Spurs» no solo perdieron tres puntos, sino que agotaron la paciencia de sus fans. Con un marcador de 0-3 y el equipo encaminado a una derrota humillante, miles de aficionados comenzaron a abandonar masivamente el Tottenham Hotspur Stadium antes del pitido final.

Para el minuto 84, una marea de miles de espectadores descontentos inundó los alrededores del estadio. Los fans que permanecieron en las gradas, ignorando los dos goles tardíos de su equipo, descargaron su ira contra el entrenador Roberto De Zerbi, exigiendo su despido inmediato. Tras 5 jornadas, con solo 2 puntos y una catastrófica 18.ª posición (zona de descenso), el sistema de gestión del gran club londinense parece estar en ruinas.

¿Llegará pronto a su fin la etapa de De Zerbi al frente de los londinenses? ¿Forzará esta protesta de los fans de los «Spurs» a la directiva a tomar una decisión rápida, y cómo saldrá el Tottenham de este pozo psicológico?

«Gradas vacías y abucheos abiertos»: el panorama de la revuelta en Londres

Los hechos clave de la noche del 19 de septiembre en el Tottenham Hotspur Stadium:

Evacuación masiva (0-3): Tras el tercer gol encajado, los seguidores, incapaces de soportar la falta de actitud del equipo, empezaron a salir del estadio en el minuto 84;

La exigencia de «¡De Zerbi, vete ya!»: Los fans que quedaron en la grada corearon peticiones de dimisión e insultos virulentos contra el técnico italiano;

Goles tardíos sin consuelo: Los dos goles marcados al final no calmaron la ira de los fans; el equipo perdió 2-3;

Catástrofe en la tabla: Tras 5 encuentros, el Tottenham solo ha sumado 2 puntos y se encuentra en el puesto 18, en zona de descenso.

«2 puntos y puesto 18»: ¿cuáles son las causas reales de la crisis?

Factores que han influido en el mal inicio de temporada de los «Spurs»:

Desequilibrio táctico: El estilo de juego de Roberto De Zerbi, basado en una salida de balón arriesgada, genera enormes espacios en defensa ante la presión intensa de la Premier League;

Pérdida del instinto ganador: El equipo no ha conocido la victoria en 5 jornadas y cae fácilmente incluso ante su propia afición;

Debilidad de los líderes: Los errores graves en defensa y la ineficacia de los delanteros ante la portería impactan directamente en los resultados;

Presión sobre la directiva: Los propietarios del club deben elegir ahora entre dar más tiempo a De Zerbi o buscar un nuevo entrenador antes del parón de selecciones.

Análisis deportivo: Expertos Sobre el destino de De Zerbi

Conclusiones de los expertos y analistas del fútbol inglés sobre la situación:

Perder la confianza de los fans — el punto de no retorno: En la Premier League, el abandono masivo del estadio y los gritos de dimisión suelen ser la señal definitiva para la directiva;

El error del técnico italiano: Aplicar su filosofía del Brighton en un club bajo una presión inmensa como el Tottenham sin equilibrio defensivo está sentenciando a De Zerbi;

Las próximas jornadas — cuestión de vida o muerte: Si no comienza pronto una racha de victorias, el gran club, actualmente 18.º, se separará inevitablemente de su técnico antes de diciembre.

El encuentro contra el Aston Villa demostró claramente que el problema en el Tottenham no es solo de los jugadores o de un partido, sino que una crisis profunda afecta a todo el sistema.

¿Crees que la directiva del Tottenham debería despedir inmediatamente a Roberto De Zerbi o debería dársele una oportunidad al italiano para enderezar el rumbo? ¿Crees que los «Spurs», que inician la temporada en el puesto 18, volverán al top 4 este año? ¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte este drama candente del club londinense con todos los amantes del fútbol!